Bogotá tendrá Festival Carranguero: Concejo aprobó el Proyecto de Acuerdo

Jorge Velosa y Los Carrangueros de Ráquira, representan el alma y la voz del campo colombiano. Foto: Óscar Pérez

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Bogotá tendrá ahora un pedacito de Boyacá. En Plenaria del Concejo, se aprobó este miércoles el Festival Carranguero, una iniciativa liderada por el concejal David Saavedra.

Tras surtir su proceso en el cabildo, el Proyecto de Acuerdo se presentó con el fin de preservar la cultura campesina, fortalecer las economías locales y convertir a Bogotá en la gran vitrina nacional de esta música tradicional y campesina.

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“Hoy Bogotá reconoce una de las expresiones culturales más auténticas de Colombia. Este Festival no es solamente un evento musical; es un homenaje al campo, a nuestros campesinos y a millones de familias que han construido esta ciudad sin olvidar sus raíces”, afirmó el concejal Saavedra.

La iniciativa cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que, según cifras del DANE, cerca del 34 % de los habitantes de Bogotá son de origen boyacense, es decir, más de dos millones de personas que conservan una profunda conexión con el departamento.

Un festival que se suma a la oferta musical

El Proyecto de Acuerdo establece que el Festival Carranguero de Bogotá se realizará de manera anual y será coordinado por el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), entidad encargada de definir escenarios, convocatorias y actividades que permitan la participación de artistas locales, nacionales e internacionales.

Pero no será solo música; el Festival también será un espacio para que microempresas, emprendimientos, artesanos y productores gastronómicos puedan exhibir y comercializar sus productos durante el evento, fortaleciendo así las economías locales y regionales.

“Queremos que las nuevas generaciones conozcan y valoren un legado que habla de trabajo, solidaridad, convivencia y amor por la tierra. La carranga llegó para quedarse en la agenda cultural de la ciudad”, concluyó el concejal Saavedra.

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Con esto, Bogotá también se consolida una vez más como sede de grandes Festivales que abordan todos los gustos musicales: Colombia al Parque, Hip Hop, Jazz, Joropo, Popular, Rock, Salsa y Vallenato.

Un programa bandera de la Secretaría de Cultura desde hace 20 años y que se ha construido como uno de los factores de identidad de Bogotá, brindando espacios de encuentro ciudadano, de cohabitación de diversas estéticas y maneras de vivir la ciudad y de multiculturalismo e inclusión.

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