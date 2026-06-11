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Más de 6.400 becas para aprender inglés en Bogotá: así puede postularse

Aprender inglés sin costo y con respaldo internacional. Esa es la apuesta de la nueva convocatoria que abrió el Distrito para miles de bogotanos interesados en fortalecer sus oportunidades académicas y laborales.

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Redacción Bogotá
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11 de junio de 2026 - 01:30 a. m.
Los seleccionados podrán acceder a cursos de inglés con acompañamiento docente o mediante plataformas de aprendizaje autónomo.
Los seleccionados podrán acceder a cursos de inglés con acompañamiento docente o mediante plataformas de aprendizaje autónomo.
Foto: Archivo Particular
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La Alcaldía de Bogotá, a través de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), abrió una nueva convocatoria del programa Talento Capital Formación para fortalecer las competencias en inglés de los ciudadanos.

La iniciativa, que se desarrolla en alianza con el British Council, pondrá a disposición más de 6.400 oportunidades de formación dirigidas a personas mayores de edad que residan en la capital y cuenten con título de bachiller.

La convocatoria contempla dos modalidades de aprendizaje. Por un lado, se ofrecerán 2.460 cupos para el programa virtual sincrónico English without Borders para Entornos Laborales, que contará con acompañamiento docente. Adicionalmente, se entregarán 3.971 licencias para acceder a una plataforma de autoaprendizaje que permitirá estudiar inglés de manera autónoma y a ritmo propio.

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Según informó Atenea, la estrategia busca fortalecer las habilidades en una segunda lengua para ampliar las oportunidades de acceso al empleo, la educación y el desarrollo personal. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 28 de junio y deberán realizarse a través de la plataforma SICORE de Atenea. Los interesados deberán crear o actualizar su cuenta, completar la hoja de vida, cargar la documentación requerida y seleccionar la oferta de formación de su interés.

La convocatoria dará prioridad a jóvenes vinculados a la estrategia distrital Jóvenes con Oportunidades, aunque también podrán participar otros ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos.

Fechas clave

  • Apertura de inscripciones: 5 de junio de 2026.
  • Cierre de inscripciones: 28 de junio de 2026.
  • Publicación de resultados: 24 de julio de 2026.
  • Inicio de formación: 10 de agosto de 2026.

Con esta nueva convocatoria, Atenea busca seguir fortaleciendo las capacidades de los habitantes de Bogotá en una habilidad cada vez más demandada por universidades, empresas y organizaciones, facilitando mejores oportunidades de formación y acceso al mercado laboral.

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