Bogotá tendrá un nuevo escenario para conciertos: así será Vive Claro Music Hall

Vive Claro Music Hall tendrá capacidad para 6.000 asistentes y estará ubicado junto al Estadio Vive Claro, en Bogotá. Foto: OCESA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bogotá sumará un nuevo escenario para conciertos y espectáculos. Vive Claro Distrito Cultural anunció la creación de Vive Claro Music Hall, un recinto que ampliará la oferta de entretenimiento de la capital y que estará ubicado junto al Estadio Vive Claro.

El nuevo espacio tendrá capacidad para 6.000 asistentes simultáneos y contará con diferentes configuraciones que le permitirán albergar conciertos, espectáculos familiares, eventos culturales, encuentros corporativos y producciones de gran formato. Dependiendo del tipo de evento y de la rotación del público, podrá recibir hasta 15.000 personas durante una misma jornada.

Lea más: Reparación de una tubería dejará sin agua a más de 100 barrios de Bogotá este 4 de agosto

Según los promotores del proyecto, el escenario contará con graderías, una platea adaptable que podrá utilizarse de pie o con silletería y acceso a zonas verdes para integrar espacios cubiertos y al aire libre.

La apuesta busca atender un segmento del mercado que, de acuerdo con la organización, aún no tenía un escenario especializado en Colombia: eventos que superan la capacidad de los teatros convencionales, pero que todavía no requieren un estadio o una arena de gran formato.

“Los grandes artistas y proyectos necesitan escenarios que acompañen su crecimiento, y las audiencias merecen espacios diseñados para vivir experiencias memorables. Vive Claro Music Hall llega para cerrar una brecha en el mercado y continuar posicionando a Bogotá como uno de los principales destinos de entretenimiento de América Latina”, afirmó Luz Ángela Castro, CEO de Ocesa Colombia.

Los organizadores también señalaron que la llegada del nuevo recinto busca fortalecer la industria del entretenimiento en vivo y generar un impacto económico para la ciudad, al atraer nuevas producciones nacionales e internacionales y dinamizar sectores como el turismo, la hotelería, la gastronomía, el transporte, el comercio y los servicios.

Con este anuncio, Vive Claro Distrito Cultural amplía su oferta de espacios para eventos y avanza en su objetivo de consolidarse como un complejo multipropósito activo durante todo el año.

Aunque aún no se confirmó la fecha exacta de apertura, la organización indicó que Vive Claro Music Hall abrirá próximamente sus puertas y espera convertirse en un nuevo escenario para el desarrollo de conciertos, espectáculos y experiencias culturales en Bogotá.

Lea más: En video: captan a hombre que acosó y amenazó de muerte a una joven en un bus del SITP

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.