Reparación de una tubería dejará sin agua a más de 100 barrios de Bogotá este 4 de agosto

La EAAB realizará trabajos en la Línea Silencio–Parque Nacional–San Diego, lo que ocasionará cortes de agua desde este 4 de agosto. Foto: El Espectador - José Vargas

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció que este martes 4 de agosto, a partir de las 11:00 a. m., iniciarán obras de rehabilitación en la Línea Silencio–Parque Nacional–San Diego, una de las tuberías que abastece el centro, norte y sur de la ciudad.

Como consecuencia de estos trabajos, habrá cortes y baja presión del servicio de agua en sectores de las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe.

La empresa indicó que el suministro comenzará a restablecerse de manera gradual hacia el mediodía del miércoles 5 de agosto.

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¿Qué barrios tendrán cortes de agua?

Usaquén

Usaquén, Santa Ana, Escuela de Caballería I, Escuela de Caballería II, Páramo Urbano IV, Seminario, Chicó Norte II Sector, Chicó Norte, El Chicó, La Cabrera, El Retiro, El Nogal, Espartillal y Porciúncula.

Chapinero

Quinta Camacho, Chapinero Norte, Chapinero Central, Chapinero Occidental, Marly, Quesada, Palermo, Sucre, Santa Teresita, La Magdalena, Granada, María Cristina, La Salle, Cataluña, Parque Nacional, Sagrado Corazón, La Perseverancia, San Martín, San Diego, La Macarena, El Paraíso, Ingemar, Ingemar Oriental I, Siberia, Siberia II, Siberia Central, Siberia Rural, Siberia Urbano, Siberia Urbano II y Siberia Urbano III.

Teusaquillo

Teusaquillo, Armenia, Estrella, La Soledad, Las Américas y Florida.

Los Mártires

Santa Fe, Samper Mendoza, Usatama, Colseguros, El Listón, Paloquemao, Voto Nacional, La Sabana, Ricaurte, La Pepita, La Estanzuela, Eduardo Santos, El Vergel y El Progreso.

Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe

San Antonio, Restrepo, Restrepo Occidental, Olaya, San José Sur, Gustavo Restrepo, Granjas San Pablo, Ciudad Jardín Sur, Primero de Mayo, Granada Sur, Veinte de Julio, Sosiego, Sosiego Sur, San Isidro y San Luis.

Santa Fe y La Candelaria

Bosque Izquierdo, Las Aguas, Las Nieves, Alameda, Santa Fe, La Favorita, La Capuchina, Veracruz, La Concordia, La Catedral, San Victorino, Santa Inés, Centro Administrativo, Santa Bárbara, Las Cruces, San Bernardino, La Hortúa, Policarpa, Sevilla, Ciudad Berna, Modelo Sur, Calvo Sur, Las Brisas, Buenos Aires, San Javier, Nariño Sur, Caracas y Hospital San Carlos.

También habrá baja presión

La EAAB informó que se presentará baja presión entre la calle 68 y la avenida calle 26, y entre la avenida Caracas y la carrera 3, afectando sectores como Granada, María Cristina, La Salle, Chapinero Central, Marly, Cataluña, Sucre, Parque Nacional, Sagrado Corazón, La Merced, Samper, La Perseverancia, San Martín, San Diego y La Macarena.

Recomendaciones

La Empresa de Acueducto recomendó a la ciudadanía:

Llenar el tanque de reserva antes del inicio de los trabajos.

Consumir el agua almacenada antes de 24 horas.

Hacer un uso racional del agua, priorizando la preparación de alimentos y el lavado de manos.

Solicitar carrotanques, en caso de ser necesario, a través de la Línea 116, donde se dará prioridad a hospitales, clínicas y centros de alta concentración de público.

Según la EAAB, estas obras buscan mejorar el funcionamiento de la red matriz que abastece estos sectores de la ciudad y reducir el riesgo de daños mayores en la infraestructura.

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