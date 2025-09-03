Bogotá tiene 1 millón de morosos en impuestos predial y vehicular

Filas durante el último día de pago del predial en la capital Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El tema de los impuestos y la recaudación que recibe la ciudad por este concepto es uno de los más discutidos en Bogotá. Luego de que el Distrito retirara su proyecto de acuerdo para formular cambios en la tributación de la ciudad, la Secretaría de Hacienda publicó un informe sobre la cartera de $1,2 billones que más de 1 millón de bogotanos le deben a la ciudad por conceptos de impuestos.

De acuerdo con lo comentado por la secretaría, 1.062.398 contribuyentes no han pagado sus obligaciones en impuestos prediales y vehiculares, lo cual genera un hueco fiscal importante en una ciudad que busca recursos para llevar a cabo sus apuestas ambiciosas en materia social y de infraestructura.

Más información sobre Bogotá: Cruce de versiones entre colegio de Valeria Afanador y Bomberos de Cundinamarca.

Estas personas tuvieron como fecha límite el 25 de julio para pagar sus obligaciones, pero no acudieron a los canales de pago para cancelarla. Por esta razón, a partir de este mes, la Secretaría de Hacienda comenzará a contactar a estos ciudadanos en mora, con el fin de alcanzar acuerdos de pago y que se pongan al día.

¿Cómo está distribuida esta cartera?

Impuesto Contribuyentes en mora Cartera Vehículos 833.607 $431.502.074.000 Predial 191.852 $509.164.604.000 Predial + vehículos 36.939 $318.267.819.000 Total 1.062.398 $1.258.934.497.000

“Si todavía no ha pagado su impuesto predial o de vehículos 2025, lo invitamos a que lo haga y evite que su deuda se incremente por intereses de mora. Este incumplimiento puede generar procesos de embargo de cuentas bancarias o bienes en un futuro. Ingrese al botón Pagos Bogotá y póngase al día con sus obligaciones. Nuestra ciudad avanza si todos cumplimos con el pago de impuestos”, indicó Luis Fernando Granados Rincón, director de Cobro de la Secretaría de Hacienda.

Las cinco localidades con mayor número de contribuyentes en mora del pago de predial 2025 son: Suba, Usaquén, Fontibón, Chapinero y Kennedy. En cuanto a estratos, los mayores niveles de incumplimiento se registran en el estrato 2, seguido por los estratos 3 y 4.

Nuevos impuestos para Bogotá

El próximo 10 de septiembre, tras varios retrasos e impedimentos que hicieron retirar parcialmente el proyecto, el Concejo de Bogotá discutirá, en primer debate, la reforma tributaria propuesta por la administración de Galán.

En esencia, la Alcaldía busca reestructurar el cobro de impuestos como el predial y el de Industria y Comercio (ICA) para aumentar el recaudo. Ademas, crear un tributo de alumbrado público, con lo que este servicio dejará de ser un gasto para la ciudad y lo asumirán los ciudadanos, liberando recursos para otros proyectos. Con los ajustes, se aspira a recaudar $1,3 billones adicionales al año, y a mediano plazo (2026-2036) casi $14,6 billones.

Sin embargo, toca descontar lo que se dejará de recibir por impuesto de publicidad exterior (que se eliminará) y los costos de los incentivos que se ofrecería a nuevos inversionistas que lleguen a la capital. Al final, será un recaudo adicional de casi $980.000 millones al año, que saldrán del bolsillo de comerciantes, industriales, dueños de inmuebles costosos y parte de la clase media.

Con grandes obras y proyectos en marcha, es evidente que la ciudad necesidad recursos. Y para obtenerlos, estructuraron esta reforma que, asegura la Secretaría de Hacienda, se basa en tres principios: atraer inversión, equidad tributaria y fortalecer la autonomía financiera de Bogotá. Tal vez la meta más ambiciosa es la de atraer nuevas inversiones por $77 billones en los próximos 10 años y generar 200.000 nuevos empleos.

Le puede interesar: Primer tren del metro: travesía de un sueño que se hace realidad.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.