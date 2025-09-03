Cruce de versiones entre colegio de Valeria Afanador y Bomberos de Cundinamarca

La Policía Judicial tomó las riendas de la investigación por la desaparición de la menor. Foto: ICBF

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un nuevo hito en las investigaciones por el fallecimiento de Valeria Afanador se produjo en las últimas horas, por cuenta de un cruce de versiones entre el colegio en donde estudiaba la niña, y el cuerpo de Bomberos de Cundinamarca.

El Gimnasio Campestre Los Laureles, de Cajicá, ha estado en el ojo del huracán desde que la niña desapareció y, todavía más, cuando fue hallada sin vida en el río colindante con el plantel. Desde que se confirmó el deceso de la niña, la familia inició un proceso legal para establecer las responsabilidades del plantel y cerrarlo de manera definitiva.

Más información sobre Bogotá: Primer tren del metro: travesía de un sueño que se hace realidad.

En medio de este proceso, las autoridades de departamentales anunciaron una investigación contra el colegio y diversas acciones en otros planteles de Cajicá y Cundinamarca para prevenir que un suceso como el de Valeria se repita.

De hecho, en un programa del canal City Tv, el delegado departamental de bomberos de Cundinamarca, Álvaro Farfán, informó sobre una nueva presunta irregularidad en la que habría incurrido el plantel.

Ante la pregunta sobre si el colegio contaba con un protocolo de emergencias actualizado, Farfán respondió que, de ninguna manera, el colegio cumplía con este requisito, pese a estar ubicado tan cerca de un río. Sin embargo, defendió que los bomberos no cumplen una función fiscalizadora, por lo cual el cumplimiento de este tipo de exigencias es responsabilidad de las autoridades municipales.

Luego de esta declaración, que erosionó aún más su imagen, el plantel respondió a este y otros cuestionamientos a través de su abogado, Francisco Bernate.

A través de una entrevista en City Tv, el letrado negó las afirmaciones de Farfán y recordó que los bomberos visitaron las instalaciones del colegio el 17 de julio, precisamente para verificar esos protocolos, y que el concepto fue favorable.

Asimismo, Bernate insistió en la disposición del colegio en el marco de todas las investigaciones y aclaro que las clases continúan de manera normal, pese a que algunos vecinos de colegio han afirmado que algunos padres de familia han optado por retirar a sus hijos del colegio.

Petro pidió al Ministerio de Educación investigar al colegio

El caso de Valeria escaló a un grado más allá del departamental durante la noche del 2 de septiembre, en la alocución presidencial de Gustavo Petro. El jefe de Estado le pidió al ministerio de Educación, Daniel Rojas, iniciar un proceso de pesquisa contra el colegio y su responsabilidad en la muerte de la niña.

“Debe hacer la investigación del jardín ese de educación especial en Cajicá y de otros porque esa niñita murió, fue ahí, parece, en el colegio”, aseveró.

Le puede interesar: Denuncian retrasos de cuatro meses en obras de mantenimiento del cementerio del Sur.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.