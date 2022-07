Bogotá firma acuerdo de cooperación con São Paulo para desarrollo conjunto

Bogotá y Sao Paulo ratificaron su apoyo mutuo mediante un acuerdo de cooperación.

En el marco de la realización de la XXIV edición del Congreso Anual del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (Cideu), Bogotá recibió a más de 100 líderes de 36 ciudades iberoamericanas -desde el 11 y hasta el 13 de julio- para compartir sus experiencias en torno a los proyectos de desarrollo que se realizan en diferentes regiones.

Entre las delegadas asistentes estuvo Marta Suplicy, quienes actualmente la secretaria de Relaciones Internacionales de la ciudad de São Paulo. Funcionaria que firmó el pasado jueves 14 de julio un acuerdo de colaboración entre la capital colombiana y la metrópolis brasileña para aportar, de manera conjunta, al desarrollo de ambas ciudades.

Desde la sección Bogotá de El Espectador entrevistamos en exclusiva a la funcionaria para conocer los detalles del acuerdo, su percepción con relación a la ciudad, sus consejos para la constitución de la Región Metropolitana y sus propuestas a partir de su experiencia como exalcaldesa de São Paulo y como ministra tanto de Turismo como de Cultura del gigante latinoamericano:

Pregunta: Como exalcaldesa de una de las ciudades más grandes de Brasil, vinculada también a la Región Metropolitana de São Paulo, conoce los retos que debe enfrentar Bogotá con la recién creada Región Metropolitana Bogotá- Cundinamarca. Una vez definida y reglamentada en la Ley Orgánica 2199, ¿en qué debe avanzar este proyecto?

Respuesta: Lo primero que debo reconocer es que en esa materia en Colombia tienen estudios muy bien hechos y debo aclarar, también, que las experiencias de por sí son diferentes. La Región Metropolitana de São Paulo está formada por 39 municipios, con una población superior a los 20 millones de personas y es el principal centro financiero de Brasil. En medio de las sesiones del congreso de desarrollo, compartimos algunas de las experiencias y errores que tuvimos con la conformación de la misma. En el caso colombiano se tendrán desafíos muy grandes, dado que Bogotá es una ciudad “poderosa” frente a otros municipios cercanos. Debe haber una igualdad total, pero al mismo tiempo no puede haber simetría en muchos aspectos porque las ciudades de por sí no lo son.

P: En ese orden de ideas… ¿Por dónde se debería empezar?

R: Todo gobernante debe tener una prioridad y la conformación de la región no es algo que se logrará en pocos meses. Se ha avanzado de manera contundente en los estudios, ahora vienen los problemas que son los detalles (risas). Un buen inicio para empezar pueden ser los problemas comunes, un sistema de transporte unificado (diferente o complementario a Transmilenio) facilitaría la movilidad de quienes trabajan en Bogotá; pero viven a las afueras, entendiendo que se debe priorizar su libre movilidad y que esto no implique un costo excesivo porque lo que se está generando es desarrollo y colaboración.

P: ¿Cómo ve la apuesta de la administración distrital para favorecer el bienestar de los ciudadanos, creando por ejemplo el Sistema Distrital de Cuidado?

R: Es admirable. Es importante reconocer que Claudia López es una persona determinada, que se ha enfocado en el cuidado de las personas y ha valorado cualidades importantes para la calidad de vida de las mismas. Este megaproyecto parte de una perspectiva femenina, que no todos tienen, para priorizar las necesidades de las mujeres que siguen en sus hogares por falta de oportunidades. Tuve la oportunidad de visitar la Manzana del Cuidado de Ciudad Bolívar y me impresionó ver que tienen talleres de formación para que los hombres se enfoquen también en el cuidado de sus hijos. Adicionalmente, brindan talleres de cocina básica y tienen hasta un armario de ropa para uso público. Eso es avanzar en la mejora de las condiciones de vida de sectores vulnerables.

P: ¿Cree que con los avances que se tienen en la reducción de brechas de género con las Manzanas del Cuidado Bogotá se puede posicionar como una ciudad referente en esta lucha en Latinoamérica?

R: Puede. En mi experiencia, tanto como alcaldesa como ministra, he trabajado con el tema de la exclusión; sin embargo, no había visto hasta ahora un programa que le apuntara al tema central que es mejorar las condiciones de la vida familiar. Eso genera cambios desde la raíz. Que se compartan los trabajos domésticos y que se empiece a reconocer que el trabajo no remunerado también es trabajo, son acciones que llevan a tener mujeres más empoderadas, más satisfechas de sus roles y preparadas para desempeñarse en ambientes personales, laborares y familiares. Luego de esta visita, llevaré la propuesta de la alcaldesa López para que se implemente en São Paulo.

P: ¿Cree que los resultados serán similares en una de las ciudades con mayor cantidad de habitantes de Latinoamérica?

R: No sé si en todos los hogares de São Paulo, porque es la ciudad más poblada de América Latina con más de 22,4 millones de habitantes. No obstante, al igual que Bogotá, tenemos también mucha pobreza y vulnerabilidad. Lo cierto es que podríamos implementarlo en algunas zonas porque lo importante es el concepto y empezar a trabajarlo para luego desarrollarlo exponencialmente en toda la ciudad o si se puede en la Región Metropolitana.

P: Hablemos ahora del acuerdo de colaboración entre la Alcaldía Mayor de Bogotá y la prefeitura de São Paulo. ¿En qué materias se adelantará esta alianza?

R: El acuerdo de cooperación y amistad entre las dos ciudades busca aportar acciones de protección del medio ambiente, la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-, la movilidad urbana y la atracción de inversiones por turismo. Es el primer paso para una relación que esperamos perdure por muchos años.

P: ¿Cuándo empezaría el intercambio de experiencias?

R: Nuestro relacionamiento ya está en un primer término. Los secretarios de Urbanismo y Planeamiento de Bogotá participaron en la primera Semana de Economía Circular que realizamos en São Paulo para intercambiar experiencias en torno a estos temas. La idea es que estos espacios se den en otros temas.

P: Respecto a los temas que plantea, Bogotá ya cuenta con un Plan Estratégico de Gestión Integral de Calidad del Aire y posee además la mayor cantidad de buses eléctricos de la región. ¿Piensa avanzar en esta materia también en la ciudad paulista?

R: Definitivamente. Nos gustaría analizar el compromiso que tiene la ciudad en este aspecto, dado que tienen la mayor cantidad de buses eléctricos de Latinoamérica. Nosotros podemos y queremos hacerlo también. Tenemos un compromiso permanente con la agenda 2030 de la ONU y desde el 2018 somos una ciudad que tiene más de 640 metas claras para cumplir con los ODS y la movilidad sostenible. Hemos avanzado, por ejemplo, en la implementación de tecnología alemana para determinar el tipo de suelo y en reparar el asfalto con residuos sólidos, aportando a la economía circular. En eso podemos apoyar a Bogotá.

P: Hablemos ahora de los avances en materia de seguridad y confianza en las fuerzas militares. En São Paulo, y en todo Brasil, se está implementando una medida para grabar el comportamiento de los uniformados. ¿Cree que es una medida que pueda ser viable en la capital colombiana?

R: Es debatible y polémica porque en nuestro caso ha dado resultados y han disminuido los casos de abuso policial, esa es la realidad. Sin embargo, es clave reconocer que también es una medida invasiva de la privacidad de los policías, porque de hecho filma hasta el momento en el que van al baño. No es seguro que se quede, su implementación por ahora sigue siendo una prueba piloto. En materia de seguridad tenemos proyectos de mitigación.

P: ¿Cómo cuáles?

R: De acuerdo con una de las más recientes encuestas, el 52% de los habitantes de São Paulo son mujeres (misma cifra de Bogotá); sin embargo, apenas el 12 % de ellas viven cerca de una línea de transporte. Cifra que se reduce al 9% en el caso de las personas negras. Es clave entender que el género y la raza son factores que influyen en el acceso a una movilidad segura en las ciudades. Bogotá puede avanzar en eso también, porque no cuentan con un transporte específico pensado en trayectos cortos que permitan que la percepción de seguridad en los buses aumente, ya que no se tendrá que recorrer toda la ciudad.

Nota al lector: con la firma de este acuerdo se facilita la colaboración mediante recursos como la asistencia técnica e intercambio de conocimientos y la organización conjunta de seminarios, talleres y conferencias con el fin de apoyar e impulsar las estrategias de desarrollo de ambas ciudades. Desde la sección Bogotá de El Espectador, seguiremos al pendiente de las alianzas y los avances que se gesten con la metrópoli paulista.

