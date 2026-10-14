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Bogotá y Soacha tendrán nuevo ciclopuente: así será y cuándo estará listo

La nueva conexión permitirá que peatones y ciclistas crucen entre Bosa y Ciudad Verde sin recurrir a pasos improvisados sobre la quebrada Tibanica. Las obras están previstas para comenzar en diciembre de 2027.

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Redacción Bogotá
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Bogotá y Soacha tendrán un ciclopuente de COP 22.000 millones que beneficiará a 37.000 habitantes. Conozca cómo será y cuándo comenzarán las obras.
El Ciclopuente Tibanica conectará Bosa con Ciudad Verde, en Soacha, y beneficiará a más de 37.000 habitantes que se movilizan a pie o en bicicleta entre ambos territorios

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Los miles de peatones y ciclistas que diariamente se movilizan entre Bogotá y Soacha tendrán una nueva conexión para facilitar sus recorridos. La Agencia Regional de Movilidad (ARM) anunció la firma del convenio para construir el Ciclopuente Tibanica, una infraestructura de más de COP 22.000 millones que conectará la cicloalameda El Porvenir, en Bosa, con la avenida Terreros, en Soacha.

El proyecto busca mejorar las condiciones de movilidad en un sector donde actualmente se registran cerca de 6.000 cruces diarios, entre ellos 3.840 de ciclistas y 2.160 de peatones. Según la ARM, algunos ciudadanos utilizan pasos improvisados, incluido un puente artesanal sobre la quebrada Tibanica, ante la falta de una conexión adecuada entre ambos territorios.

La nueva infraestructura beneficiará directamente a más de 37.000 habitantes de Bosa y Ciudad Verde, quienes diariamente se desplazan por motivos de trabajo, estudio o para acceder a establecimientos comerciales y servicios.

¿Cómo será el nuevo ciclopuente Tibanica?

El proyecto contempla cerca de 590 metros de infraestructura para peatones y ciclistas, que incluyen el puente y sus accesos. La estructura principal será metálica, tendrá aproximadamente 38 metros de longitud y 6,75 metros de ancho, con espacios diferenciados para quienes caminan y se movilizan en bicicleta.

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Además, contará con 370 metros de ciclorruta, rampas, andenes y señalización. Las obras también incluirán alrededor de 2.240 metros cuadrados de espacio público, distribuidos entre andenes y una plazoleta. La conexión facilitará el acceso al Parque La Tingua de Tibanica y al Parque Metropolitano Potrero Grande, dos espacios que hacen parte del entorno de movilidad y recreación de las comunidades.

Claudia Mercado, directora de la Agencia Regional de Movilidad, explicó que la iniciativa busca solucionar las dificultades que enfrentan quienes se desplazan entre Bogotá y Soacha. “Hoy, los ciclistas se enfrentan a dificultades para conectar sus recorridos y transitar de manera segura, incluso deben cargar sus bicicletas para superar algunos tramos. Esta infraestructura busca responder a esas necesidades con un espacio adecuado, cómodo y accesible”, señaló la funcionaria.

¿Cuánto costará y cuándo comenzarán las obras?

La inversión total prevista para el ciclopuente Tibanica asciende a COP 22.087 millones. De ese monto, la Agencia Regional de Movilidad aportará $17.487 millones en dinero, mientras que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU) y la Alcaldía de Soacha realizarán aportes en especie, entre ellos estudios, diseños, capacidades institucionales y predios. El convenio también cuenta con la articulación de la Gobernación de Cundinamarca y establece una programación de 25 meses.

De acuerdo con el cronograma anunciado, la construcción está prevista entre diciembre de 2027 y septiembre de 2028. Sin embargo, el inicio de las obras dependerá de la disponibilidad de predios, la obtención de permisos y los procesos de contratación de obra e interventoría. El ICCU estará encargado de la gestión y ejecución integral del proyecto, con el acompañamiento de las demás entidades participantes.

Una nueva conexión para la movilidad entre Bogotá y Soacha

El Ciclopuente Tibanica hace parte de cinco proyectos que impulsa la Agencia Regional de Movilidad para mejorar la conexión entre Bogotá y Soacha. Entre ellos también se encuentran la Línea 3 del Metro, la Fase VI de TransMilenio, el puente vehicular Tibanica y la transformación de las estaciones de TransMilenio de la Autopista Sur.

Con la firma del convenio, las entidades participantes avanzan hacia la ejecución de una obra que busca reemplazar los cruces improvisados por una infraestructura destinada a peatones y ciclistas. Por ahora, el proyecto se encuentra en su etapa previa a la construcción y deberá cumplir los requisitos técnicos, prediales y contractuales antes de que comiencen los trabajos.

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Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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