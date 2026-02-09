Bogotano alquiló helipuerto de la torre Colpatria para darle una sorpresa a su novia

Picnic en la torre Colpatria con el que un joven sorprendió a su supuesta pareja. Foto: Redes sociales

La torre Colpatria es uno de los símbolos urbanos más destacados de la capital. Los fines de semana, de hecho, uno de los planes más populares es pagar COP 26.000 por subir al último piso y contemplar la ciudad desde allí. Sin embargo, un joven se hizo viral al ir más allá por alquilar el helipuerto de la torre para prepararle un picnic a la que sería su pareja.

El hecho se hizo viral en las redes sociales, en las cuales se subió un vídeo grabado desde un dron. En el material, en el que se ve a la pareja compartiendo una comida en el punto más alto de la torre, destinado para el aterrizaje de helicópteros.

Los comentarios del video, además de contener halagos para la creatividad del joven y su detalle, se cuestionaban sobre la posibilidad de alquilar ese espacio para disfrutar de un momento similar.

¿Cómo tener una experiencia similar?

Para los que se preguntan cómo tener una experiencia igual a la de la joven pareja, hay una información clave para que se agenden y consulten los precios.

En este sentido, la Torre Colpatria ofrece la posibilidad única en su helipuerto para capturar el momento con una foto y video 360°, y así llevarse un recuerdo inmersivo de la ciudad desde las alturas.

Esta actividad, pensada para quienes quieren ver Bogotá desde una perspectiva diferente, o incluso sorprender a su pareja como los chicos del video, está disponible en distintos horarios.

De lunes a viernes, entre las 5:00 p.m. y las 10:00 p.m.; los sábados, de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.; y los domingos y festivos, de 12:00 p.m. a 6:00 p.m.

Los interesados pueden adquirir su foto y video directamente en el lobby de la Torre Colpatria, convirtiendo la visita al helipuerto en una experiencia memorable para volver a sentirla siempre.

