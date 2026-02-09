¿Tambalea la concesión de El Campín? Socio de Sencia tendría dudas sobre su continuidad

A finales del año pasado, la APP para el nuevo estadio El Campín, fue adquirida en un 51 % por la coporación económica Corficolombiana. Foto: Sencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las posibles dudas de un socio de la APP para la construcción del nuevo estadio El Campín hicieron temblar los cimientos de una de las obras más ambiciosas del país. Aunado a las críticas sobre el estado del césped de la cancha, ahora administrada por Sencia, surgió el posible resquemor de uno de los socios originales de la concesión.

Según la información publicada por el medio económico Valora Analitk, el grupo británico ERG, aliado en el componente de ingeniería del proyecto avaluado en COP 2,4 billones, estaría planteando su participación en el esquema asociativo público-privado debido a la reciente adquisición del 51 % de la propiedad accionaria de la concesión por parte de la corporación Corficolombiana, asociada al grupo económico de Sarmiento Angulo.

Uno de los ejecutivos de la multinacional le contó al medio en mención que la irrupción de este nuevo actor en el negocio habría generado algunas inquietudes. “El interés ha cambiado y estamos replanteando nuestro interés en continuar con el proyecto”, contó a Valora Analitk Juan Jiménez, el director para Latinoamérica del grupo británico ERG International Group.

No obstante, el alto ejecutivo de ERG dejó en claro que mantienen la disposición al diálogo con el nuevo socio mayoritario y se mantienen atentos a cualquier novedad que implique su irrupción en la APP.

Sencia y Coficolombiana no se han pronunciado todavía sobre las declaraciones del ejecutivo o las posibles novedades en el negocio.

Le puede interesar: José Molina: más que un “escobita”, un pedagogo de la basura en Bogotá.

El nuevo estadio mpín”

Durante décadas, y hasta mediados de 2024, El Campín fue un activo público administrado por el IDRD, que le dejó al Distrito más de COP 10.000 millones anuales por boletería y eventos. Estos recursos eran destinados al mantenimiento de parques y escenarios deportivos. Sin embargo, a partir de 2018, en la alcaldía de Enrique Peñalosa, comenzó a tomar forma un proyecto de renovación que, con el paso de las administraciones, transformó la naturaleza del estadio: de un escenario deportivo público a una asociación público-privada (APP) concebida como un complejo de gran escala, con participación mayoritaria del sector privado y más de 68 % de áreas para entretenimiento y solo 31 % destinado a deporte.

Aunque inicialmente la adjudicación se hizo a la APP Complejo Deportivo El Campín (CDEC), estructuradora del proyecto durante seis años, el contrato fue finalmente firmado en 2024 con Sencia S.A.S., una empresa creada como “vehículo concesionario” que está conformada por nueve firmas, entre ellas tres de origen español y una colombo-panameña.

Si bien el cambio abrió cuestionamientos, pues el Distrito reconoció más de COP 20.000 millones por costos de estructuración a una firma ligada al mismo grupo que terminó operando el contrato, el corazón del debate sigue siendo financiero: el Distrito dejó de recibir utilidades netas y pasó a una contraprestación del 1 % de los ingresos por boletería durante los primeros 15 años, de los cuales solo el 0,2 % sería de libre destinación.

Más información sobre Bogotá: La cancha en disputa: lluvias, eventos masivos y el deterioro del césped de El Campín.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.