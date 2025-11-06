Bombero desapareció en Cundinamarca mientras buscaba a niña en el río Blanco

Búsqueda de menor en el municipio de Gutiérrez. Foto: Cortesía

Una nueva tragedia golpea a los equipos de rescate en Cundinamarca. El subteniente Carlos Andrés Rozo, comandante de los Bomberos Voluntarios de El Colegio, fue arrastrado por la corriente del río Blanco este miércoles hacia las 11:45 a.m., cuando participaba en la búsqueda de una menor de 11 años desaparecida en el municipio de Gutiérrez.

La Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca confirmó que las labores de búsqueda se mantienen activas con apoyo de cuerpos de bomberos y organismos de emergencia del Meta y del oriente de Cundinamarca. “No descansaremos hasta encontrar a nuestro compañero”, señaló el comunicado oficial.

La niña desapareció el lunes 3 de noviembre, cuando una creciente súbita del río Blanco la arrastró junto a otra menor de 8 años, que fue rescatada con vida por la comunidad.

Iniciamos hoy, nuevamente, las labores de búsqueda de la menor de 11 años que desapareció el lunes 3 de noviembre en el municipio de Gutiérrez, tras ser arrastrada por una creciente súbita del río Blanco mientras jugaba junto a otra niña.



Gracias a la rápida reacción de la… — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) November 4, 2025

El gobernador Jorge Emilio Rey informó que los equipos de Ubaque, Fómeque y Guayabetal realizan monitoreo constante del río y coordinación con el Puesto de Mando Unificado.

El cuerpo de Bomberos de Gutiérrez no participó inicialmente en la operación debido a que se encuentra inactivo y en proceso de legalización.

Por esa razón, el apoyo de los bomberos de Cundinamarca y El Colegio fue solicitado para reforzar las labores en terreno.

