Tres finalistas para Contralor de Bogotá: quiénes son y qué proponen

La carrera por llegar a la Contraloría de Bogotá entra en su etapa final. Tres aspirantes siguen en competencia por uno de los cargos más importantes del Distrito: Luis Fernando Bueno González, Juan Camilo Zuluaga Morillo y Verónica Peláez Gutiérrez.

Los tres deberán presentarse en audiencia pública ante el Concejo de Bogotá, donde recibirán una calificación de los concejales antes de la elección definitiva. El ganador reemplazará al actual contralor y asumirá la responsabilidad de vigilar los recursos públicos de la capital.

Según el listado oficial, Luis Fernando Bueno lidera con 98 puntos en la prueba de conocimientos de la Universidad de Cartagena. Le sigue Juan Camilo Zuluaga, quien obtuvo una puntuación destacada por su trayectoria y publicaciones en temas de control fiscal. En tercer lugar está Verónica Peláez Gutiérrez, abogada del Externado, con 92 puntos.

Funciones clave del contralor distrital

El contralor de Bogotá fiscaliza el manejo de los recursos públicos, supervisa las obras e inversiones y garantiza la transparencia en la gestión distrital. Además, tiene la misión de vigilar a las entidades y contratistas que manejan dinero del Distrito.

La elección, que definirá quién liderará el control fiscal de Bogotá durante los próximos años, será clave para un momento político marcado por debates de contratación, sobrecostos en obras y ejecución presupuestal.

