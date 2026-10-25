Bomberos controlan incendio forestal en localidad Rafael Uribe

Imagen del incendio en la localidad Rafael Uribe Uribe. Foto: Tomada de @PasaenBogota

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Una quema forestal en la localidad Rafael Uribe Uribe requirió este domingo la intervención del Cuerpo de Bomberos de Bogotá.

El incidente se presentó en el sector conocido como La Resurrección, más exactamente en la carrera 12B con calle 32B sur.

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El área fue asegurada tras la intervención de los uniformados, que procedieron a controlar varias áreas calientes luego de una quema forestal.

A través de sus redes sociales, los Bomberos aseguraron que no se reportaron personas lesionadas por estos hechos.

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