Bomberos controlan incendio forestal en localidad Rafael Uribe

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Una quema forestal en la localidad Rafael Uribe Uribe requirió este domingo la intervención del Cuerpo de Bomberos de Bogotá.
El incidente se presentó en el sector conocido como La Resurrección, más exactamente en la carrera 12B con calle 32B sur.
El área fue asegurada tras la intervención de los uniformados, que procedieron a controlar varias áreas calientes luego de una quema forestal.
A través de sus redes sociales, los Bomberos aseguraron que no se reportaron personas lesionadas por estos hechos.
Las primeras alertas fueron difundidas a través de redes sociales, en mensajes en los que se observan columnas de humo, visibles desde varios sectores del sur de la ciudad.
En su mensaje, la entidad pidió la colaboración de la ciudadanía para informar de posibles incendios y columnas de humo en medio de lo que, parece, será uno de los fenómenos de El Niño más fuertes en la historia nacional. Este fenómeno climático trae a la ciudad temperaturas inusualmente altas y falta de lluvias, dos factores que elevan el riesgo de incendio, especialmente en zonas boscosas, como los Cerros Orientales.
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