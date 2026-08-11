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Bomberos de Bogotá rescatan con vida a un hombre bajo los escombros en Cali

86 personas rescatadas, de 250 que continúan atrapadas, es la situación a esta hora de la mañana en la capital del Valle del Cauca.

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Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
11 de agosto de 2026 - 12:07 p. m.
Como Carlos Esteban, otras 86 personas han sido rescatadas en estas 24 horas en Cali. EFE/ Ernesto Guzmán Jr
Como Carlos Esteban, otras 86 personas han sido rescatadas en estas 24 horas en Cali. EFE/ Ernesto Guzmán Jr
Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN JR
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Cali continúa en la búsqueda de sus desaparecidos bajo los escombros, luego del terremoto de 7,4 registrado en la mañana de este lunes. La magnitud de la emergencia obligó a equipos rescatistas de otras ciudades a desplazarse hasta la capital del Valle del Cauca para apoyar las labores.

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Desde Bogotá, un equipo especializado de 62 bomberos y rescatistas, así como dos caninos y personal médico, viajó desde el Aeropuerto Catam para iniciar la intervención desde horas de la noche.

Fue así como a las 3:57 a. m. de este martes ocurrió el milagro. Tras buscar y remover escombros, el equipo experto extrajo con vida a Carlos Esteban Rebolledo, de 35 años. Así compartieron el emocionante momento a través de redes sociales.

De acuerdo con el alcalde Carlos Fernando Galán, el hombre tenía lesiones leves y fue atendido por personal médico. A este rescate, agregó, el equipo encontró con vida a una mascota y recuperó 5 cuerpos más fallecidos.

Para esta mañana, en el barrio Ciudad Capri, al sur de Cali, los rescatistas lograron contacto con una mujer bajo los escombros y ya iniciaron las labores necesarias para sacarla con vida.

Como Carlos Esteban, otras 86 personas han sido rescatadas en estas 24 horas. 239 más siguen atrapadas. Ese es el balance oficial entregado en la mañana de este martes por el alcalde de Cali, Alejandro Eder. “Llevamos 95 muertos, 949 heridos, 56 edificios colapsados y tenemos 45 frentes de trabajo”.

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Desde el sector salud se decretó la alerta roja hospitalaria, para priorizar la atención de emergencia de los heridos y reprogramar los procedimientos que no sean urgentes.

A Cali ya han llegado 228 rescatistas, acompañados de caninos para buscar a los desaparecidos. Además, de 105 ingenieros militares y más de mil hombres de la Fuerza Pública para mantener el orden público.

Desde Bogotá, 47 rescatistas también fueron enviados a la ciudad de Pereira, otro de los puntos más críticos por el terremoto.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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