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De Yeferson Cossio a Jorge Isacs, el man que regala libros en Transmilenio

Daniel Camilo Sierra, más conocido como El man de los libros, protagoniza un nuevo capítulo de Usted no sabe quién soy yo, el pódcast de periodismo narrativo de El Espectador. Con esta iniciativa de divulgación literaria encontró en la viralidad de influenciadores como Yeferson Cossio una excusa para hablar de libros, historia y cultura. ¿Cómo convertir los fenómenos de internet en una puerta de entrada a la literatura?

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Joseph Casañas Angulo
Joseph Casañas Angulo

Entrevista con el man de los libros para Usted no sabe quién soy yo, el pódcast de periodismo narrativo de El Espectador

Joseph Casañas Angulo

Por Joseph Casañas Angulo

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Los Libertadores con diez años de experiencia en medios de comunicación. joseph_casanas jcasanas@elespectador.com
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