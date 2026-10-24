De Yeferson Cossio a Jorge Isacs, el man que regala libros en Transmilenio

Daniel Camilo Sierra, más conocido como El man de los libros, protagoniza un nuevo capítulo de Usted no sabe quién soy yo, el pódcast de periodismo narrativo de El Espectador. Con esta iniciativa de divulgación literaria encontró en la viralidad de influenciadores como Yeferson Cossio una excusa para hablar de libros, historia y cultura. ¿Cómo convertir los fenómenos de internet en una puerta de entrada a la literatura?