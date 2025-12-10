UAESP incorpora el servicio social como sanción para quienes afecten el espacio público

La apuesta es sencilla: quien afecta el espacio público tenga que ayudar a recuperarlo. Foto: UAESP

En medio del rechazo creciente a la acumulación de basura en el espacio público, la UAESP activó una medida adicional: exigir servicio social como sanción. La idea es que quienes incumplen las normas de aseo le devuelvan algo a la ciudad, realizando jornadas de limpieza y trabajo comunitario.

Por ejemplo, en lo que va de diciembre, la Plaza de la Mariposa se convirtió en uno de los puntos más críticos de la ciudad: la cantidad de residuos pasó de cerca de 30 a 45 toneladas diarias, un aumento de casi el 50 % en solo un mes. Ante esta situación, el Distrito reforzó la recolección con tres ciclos diarios y activó cuadrillas especiales conocidas como “caza-regueros”. Aun así, el alcalde Galán fue enfático: “ya no basta con que los camiones pasen; hay que sancionar a quienes incumplen”.

Es entonces que esta medida se suma al trabajo que ya adelanta la ciudad en el control del espacio público. Solo en lo corrido de 2025, Bogotá ha realizado más de 1.700 intervenciones en puntos críticos de residuos y ha impuesto cerca de 2.000 sanciones por disposición inadecuada de basura.

Las cifras muestran que el problema no solo es recurrente, sino creciente, y que la administración está pasando de las acciones pedagógicas a un esquema mucho más estricto de control y sanción, donde la infracción con servicio social se convierte en una herramienta clave para frenar la reincidencia.

¿En qué consiste la infracción con servicio social?

La llamada infracción con servicio social es una herramienta contemplada en la normativa distrital, entre ellas, la Resolución 678 de 2014, que permite a la UAESP exigir trabajo comunitario a las personas que reinciden o cometen faltas graves relacionadas con la disposición de residuos.

Esto significa que la sanción no se queda solo en una multa: el infractor debe realizar actividades que aporten directamente al cuidado y mantenimiento de la ciudad.

En la práctica, el servicio social puede incluir tareas como:

Participar en jornadas de limpieza del espacio público.

Apoyar la recuperación o mantenimiento de mobiliario urbano.

Unirse a actividades pedagógicas sobre separación y manejo adecuado de residuos.

Con esta medida, el Distrito busca que quien incumple las normas entienda el impacto de su acción y contribuya de forma directa a mejorar el entorno.

¿Por qué aplicar esta medida?

Según la UAESP, las multas por sí solas no siempre logran que las personas cambien sus hábitos. Cuando alguien saca la basura fuera de horario, deja escombros en la calle o no la separa correctamente, el impacto no se limita al comparendo: se deteriora el espacio público, se afecta la convivencia y se agrava el desorden urbano.

Por eso, la entidad decidió complementar las sanciones económicas con una medida que tenga un efecto más directo y educativo. La idea es:

Fortalecer la responsabilidad ciudadana, recordando que el cuidado de la ciudad es un compromiso compartido.

Convertir la sanción en una acción útil, que aporte de manera visible al entorno y no quede solo en un pago.

Desmotivar la reincidencia, especialmente en quienes ya han sido advertidos y persisten en incumplir las normas.

Así avanza la aplicación de comparendos

En un operativo reciente en la localidad de Antonio Nariño, se impusieron sanciones entre COP 759.900 y $1.518.400 a establecimientos por disponer residuos de forma indebida en el espacio público.

Vía redes sociales de la UAESP también se advierte que ciudadanos fueron sancionados por arrojar residuos fuera de los horarios establecidos, conducta que ahora puede derivar también en servicio social.

¿Quiénes pueden estar sujetos a este tipo de sanción?

Comercios y establecimientos que incumplen horarios, frecuencias o formas de disposición de residuos.

Personas naturales que arrojan escombros, mobiliario, residuos especiales o voluminosos sin hacer uso de canales autorizados.

¿Cómo funciona el servicio social?

Cuando la UAESP decide aplicar el servicio social como sanción, se asigna un plan con tareas, fechas y un objetivo claro. Estas actividades pueden ser limpiar un parque, apoyar jornadas de sensibilización en los barrios o ayudar a reparar mobiliario público. Una vez la persona cumple con lo que se le pidió, la sanción queda cerrada. La idea es que quien incumple las normas también aporte a mejorar el espacio público.

¿Qué debe hacer la ciudadanía para evitar sanciones?

Respetar los horarios y rutas de recolección asignados a su barrio. Sacar la basura fuera de horario puede generar comparendos.

Usar los puntos autorizados para residuos especiales, como escombros, residuos voluminosos, eléctricos o electrónicos. En Bogotá existen ecopuntos fijos y móviles para estos materiales.

Comunicar cualquier irregularidad. A través de la Línea 110 se pueden solicitar servicios de recolección extraordinaria o reportar casos de disposición indebida en vía pública.

Comercios y establecimientos: cumplir con la gestión correcta de sus residuos, incluyendo separación adecuada, uso de recipientes homologados y entrega a operadores autorizados.

Revisar con atención cualquier notificación de infracción, ya que dependiendo de la falta, la sanción puede incluir no solo una multa sino también la obligación de realizar servicio social.

El reto que queda

La implementación del servicio social se suma al trabajo que ya venía haciendo la UAESP en tres frentes: operativos en calle, pedagogía y sanciones.

Y el mensaje del Distrito es directo: quien arroje residuos, saque escombros sin permiso o incumpla los horarios de recolección no solo podría recibir una multa; también podría tener que aportar con acciones concretas para reparar el daño hecho a la ciudad.

