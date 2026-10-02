La primera recomendación, por eso, comienza varias horas antes de que aparezca la agrupación surcoreana sobre…

La llegada de BTS a Bogotá moverá durante dos noches algo parecido a la población de una ciudad intermedia hacia un mismo punto. Más de 53.000 personas por fecha están previstas para las presentaciones de este viernes 2 y sábado 3 de octubre en el estadio El Campín, una concentración que obligó a modificar la movilidad alrededor del escenario y a preparar una operación especial de transporte público para cuando termine cada concierto.

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BTS en Bogotá: así será el ingreso y la salida de más de 53.000 fans de El Campín

La primera recomendación, por eso, comienza varias horas antes de que aparezca la agrupación surcoreana sobre el escenario. Las puertas del estadio abrirán a las 4:00 p. m. y el inicio del espectáculo está programado para las 8:00 p. m., aunque la organización advierte que ambos horarios pueden modificarse de acuerdo con las condiciones del evento.

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Además de los controles habituales de ingreso, habrá restricciones sobre los objetos que pueden llevar los asistentes, vías cerradas alrededor de El Campín y cambios en la operación de TransMilenio. Para la salida, el sistema habilitará ocho servicios especiales a partir de las 10:00 p. m.

¿A qué hora abren las puertas para BTS?

La apertura está programada para las 4:00 p. m. tanto este viernes 2 como el sábado 3 de octubre. El concierto comenzará, según la programación divulgada oficialmente, a las 8:00 p. m.

Quienes tengan entre siete y 17 años deberán ingresar acompañados por un adulto que también cuente con su propia entrada. Los menores únicamente podrán permanecer en las localidades habilitadas para ellos y en esos sectores no estará permitida la venta de bebidas alcohólicas.

También habrá zonas destinadas a personas con movilidad reducida. Cada asistente que las utilice podrá ingresar con un acompañante, pero este deberá tener una boleta válida e individual.

La organización ha advertido además que quienes se nieguen a cumplir los procedimientos de seguridad y control podrán ser excluidos del estadio sin devolución del valor de la entrada.

Ojo con el tamaño del bolso y las sombrillas

Entre los objetos que no podrán ingresar aparecen cámaras fotográficas y profesionales, videograbadoras, filmadoras y equipos profesionales de grabación de audio.

También están prohibidos los objetos cortopunzantes, aerosoles, láseres, sombrillas, botellas, latas, sillas, cobijas, pirotecnia y elementos de defensa como el gas pimienta. Tampoco se permitirá ingresar alimentos ni bebidas.

Hay un detalle especialmente importante para quienes planeen llevar bolso: no se permitirá el ingreso de bolsas que superen los 30 por 30 centímetros.

Las mascotas tampoco estarán autorizadas dentro del evento.

Así podrá llegar en TransMilenio

La recomendación de la Secretaría de Movilidad es utilizar transporte público debido a las restricciones que rodearán El Campín.

Para llegar al concierto estarán disponibles 13 servicios troncales que pasan por las estaciones Movistar Arena y Campín-UAN, sobre la troncal NQS Central. Entre ellos figuran los servicios 4, B72, C25, C30, D21, G30, H21, H72, L25, B11, E42, G11 y G42.

A ellos se suman 39 rutas zonales con paraderos cercanos al estadio. Trece tienen puntos de parada sobre la NQS, seis sobre la calle 63, ocho en la calle 53 y otras 12 por la carrera 24.

Ocho rutas especiales para salir después del concierto

La operación para salir del concierto será diferente. Desde las 10:00 p. m. comenzarán a funcionar ocho servicios especiales desde las estaciones Campín-UAN y Movistar Arena. Los buses tendrán como destino los portales 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, Eldorado, Norte y Américas. La frecuencia de los despachos dependerá de la cantidad de pasajeros que lleguen a las estaciones.

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Hay, sin embargo, un detalle que los asistentes deben tener presente. La operación habitual de varios servicios en las estaciones Campín-UAN y Movistar Arena finalizará a las 10:00 p. m. y el sistema no extenderá el horario de los alimentadores. Como alternativas estarán disponibles las estaciones 7 de Agosto y Universidad Nacional.

Tampoco será sencillo recoger a alguien frente a El Campín

Llegar en vehículo particular o intentar recoger a una persona inmediatamente frente al estadio puede convertirse en una mala estrategia. La Secretaría de Movilidad estableció cierres escalonados alrededor del escenario, algunos de ellos vigentes desde días anteriores al concierto y otros que comenzaron a operar desde las 9:00 a. m. de este viernes. Las restricciones se mantendrán hasta las 6:00 a. m. del domingo 4 de octubre.

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Entre los sectores afectados están tramos de las calles 57A, 53B y 53B bis, la transversal y carrera 28, la diagonal 61C y algunos puntos próximos a la avenida NQS. También habrá accesos controlados para residentes.

Además, estará prohibido detener vehículos frente al estadio para recoger o dejar pasajeros. Las autoridades instalarán barreras sobre algunos sectores de la NQS para impedir estas maniobras.

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Para quienes utilicen taxi o vehículos de servicio especial se habilitará durante la evacuación una zona amarilla provisional en la diagonal 61B, entre la calle 57 y la transversal 25.

También habrá venta oficial de productos de BTS

Los seguidores que quieran comprar productos oficiales tendrán varios puntos habilitados dentro del complejo.HYBE informó que este viernes y sábado funcionarán puestos próximos a las puertas P2 y P4 desde las 8:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. También habrá otros puntos cercanos a P1, P2, P4 y los parques norte y sur durante la jornada del concierto.

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La organización advirtió que las ventas pueden suspenderse temporalmente alrededor de la apertura de puertas para facilitar el flujo de asistentes. La llegada de BTS tendrá, además, un impacto que irá mucho más allá de las graderías de El Campín. El Instituto Distrital de Turismo calcula que los dos conciertos movilizarán más de $99.000 millones en gasto de los asistentes, entre alojamiento, alimentación, transporte, comercio y otros servicios asociados con la visita a Bogotá.

Serán dos noches con más de 53.000 asistentes cada una y una presión excepcional sobre uno de los sectores más transitados de la ciudad. Para quienes ya tienen la entrada, la recomendación más sencilla también puede ser la que evite buena parte de los problemas: llegar con anticipación, reducir al mínimo lo que llevan al estadio y planear desde antes cómo van a regresar a casa.

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