Bus del SITP atropelló a barrendero conocido en redes sociales: esto se sabe

Hace poco se conoció un accidente en Bogotá. En redes sociales, el influenciador ambiental, José Molina, narró que fue víctima de un accidente. Él contó que mientras estaba barriendo en la localidad de Bosa, un bus SITP lo atropelló dejándole el hombro dislocado.

“Estaba esta mañana empezando mi ruta de trabajo, me atropelló un bus del SITP. Me van a hacer una revisión y creo que me disloqué el brazo. Me duele muchísimo y no me puedo mover”, señaló en sus redes sociales.

Según cuenta, el golpe fue duro, pero no grave y ya está bajo observación médica.

José Molina es un barrendero conocido en redes sociales por mostrar su labor día a día en las calles de la ciudad y cuenta con más de 200 mil seguidores, quienes en comentarios han mostrado su apoyo y su pronta recuperación. De momento, la Secretaría de Movilidad no se ha pronunciado sobre las causas o el motivo del accidente del bus del Sistema Integrado de Transporte Público.

Panorama de accidentalidad en Bogotá

No se ha terminado el tercer mes del 2025 y en Bogotá más de 80 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito. Los peatones, señala la Secretaría de Movilidad, han sido las principales víctimas en siniestros ocurridos, la mayoría, con motociclistas.

2024

Por otro lado, el año pasado 564 personas fallecieron en las vías de Bogotá. Los actores viales que llevaron la peor parte fueron los motociclistas, seguidos de peatones y ciclistas. De acuerdo con el Distrito, las cifras de mortalidad, por actor vial, fueron las siguientes:

Usuarios de moto (conductor y acompáñate) 266 víctimas

Peatones: 207

Usuarios de bicicleta: 66

Conductores de vehículos de 4 o más ruedas: 12

Pasajeros de vehículos de 4 o más ruedas: 13

Por otro lado, las interacciones entre quienes fueron víctimas de accidentes y los responsables, funcionó así:

5 de cada 10 fatalidades de peatones fue en interaccipon con una motocicleta (52%)

7 de cada 10 accidentes en los que se reportaron víctimas mortales, tuvo involucrado un actor en motocicleta (68%).

Bogotá va muy rápido

En el estudio, la velocidad lideró casi todas las correlaciones en materia de siniestros. Salvo Cali y Guayaquil (Ecuador), las urbes son más propensas a los accidentes, en tanto sus habitantes pisan el acelerador. En Bogotá, por ejemplo, el 42 % de los vehículos exceden el límite de 50 kilómetros por hora. El porcentaje aumenta cuando se analiza a los motociclistas: 60 % va por encima.

