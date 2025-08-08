No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Bogotá

Moto cayó en enorme hueco en plena avenida Boyacá: piden reparar la vía

Pese a las impresionantes imágenes, se confirmó que el motociclista no tiene heridas graves y recuperó su vehículo.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
09 de agosto de 2025 - 01:14 a. m.
Accidente en Bogotá.
Accidente en Bogotá.
Foto: Redes Sociales
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La capital no deja de sorprender con los enormes huecos que registra la ciudadanía a diario. Recientemente, se viralizó en las redes sociales el caso de un hombre que, en plena avenida Boyacá, a la altura de la calle 26, sentido sur-norte, se topó con un “cráter”.

Lea más: Robó una bicicleta y la pintó para evadir las autoridades, pero todo quedó grabado

Lo sucedido fue grabado y publicado por el creador de contenido, Santiago López, en su cuenta de Instagram. En el video se puede observar cómo varios motociclistas se detienen en la carretera y auxilian a la persona, mientras tratan de sacar la llanta.

Más noticias: Procuraduría exige informe sobre acciones previas a los disturbios en el Movistar

En cierto punto, tras varios intentos, lograron sacar el aire a la rueda, para así poder retirarla. Afortunadamente, lo lograron y el motociclista no sufrió heridas graves.

Inclusive en los comentarios la gente resalta la ayuda entre los conductores y queda una enorme preocupación del estado de las vías en la ciudad.

Panorama de accidentalidad en Bogotá

Tan solo a inicios de este año, en Bogotá, más de 80 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito. Los peatones, señala la Secretaría de Movilidad, han sido las principales víctimas en siniestros ocurridos, la mayoría, con motociclistas.

Le puede interesar: Disturbios en el Movistar Arena: el cúmulo de omisiones que terminaron en tragedia

2024

Por otro lado, el año pasado 564 personas fallecieron en las vías de Bogotá. Los actores viales que llevaron la peor parte fueron los motociclistas, seguidos de peatones y ciclistas. De acuerdo con el Distrito, las cifras de mortalidad, por actor vial, fueron las siguientes:

  • Usuarios de moto (conductor y acompáñate) 266 víctimas
  • Peatones: 207
  • Usuarios de bicicleta: 66
  • Conductores de vehículos de 4 o más ruedas: 12
  • Pasajeros de vehículos de 4 o más ruedas: 13

Por otro lado, las interacciones entre quienes fueron víctimas de accidentes y los responsables, funcionó así:

  • 5 de cada 10 fatalidades de peatones fue en interacción con una motocicleta (52%)
  • 7 de cada 10 accidentes en los que se reportaron víctimas mortales, tuvo involucrado un actor en motocicleta (68%).

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Movilidad

Movilidad en Bogotá

Servicios

Bogotá

Noticias Bogotá hoy

Noticias de Bogotá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar