Moto cayó en enorme hueco en plena avenida Boyacá: piden reparar la vía

La capital no deja de sorprender con los enormes huecos que registra la ciudadanía a diario. Recientemente, se viralizó en las redes sociales el caso de un hombre que, en plena avenida Boyacá, a la altura de la calle 26, sentido sur-norte, se topó con un “cráter”.

Lo sucedido fue grabado y publicado por el creador de contenido, Santiago López, en su cuenta de Instagram. En el video se puede observar cómo varios motociclistas se detienen en la carretera y auxilian a la persona, mientras tratan de sacar la llanta.

En cierto punto, tras varios intentos, lograron sacar el aire a la rueda, para así poder retirarla. Afortunadamente, lo lograron y el motociclista no sufrió heridas graves.

Inclusive en los comentarios la gente resalta la ayuda entre los conductores y queda una enorme preocupación del estado de las vías en la ciudad.

Panorama de accidentalidad en Bogotá

Tan solo a inicios de este año, en Bogotá, más de 80 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito. Los peatones, señala la Secretaría de Movilidad, han sido las principales víctimas en siniestros ocurridos, la mayoría, con motociclistas.

Por otro lado, el año pasado 564 personas fallecieron en las vías de Bogotá. Los actores viales que llevaron la peor parte fueron los motociclistas, seguidos de peatones y ciclistas. De acuerdo con el Distrito, las cifras de mortalidad, por actor vial, fueron las siguientes:

Usuarios de moto (conductor y acompáñate) 266 víctimas

Peatones: 207

Usuarios de bicicleta: 66

Conductores de vehículos de 4 o más ruedas: 12

Pasajeros de vehículos de 4 o más ruedas: 13

Por otro lado, las interacciones entre quienes fueron víctimas de accidentes y los responsables, funcionó así:

5 de cada 10 fatalidades de peatones fue en interacción con una motocicleta (52%)

7 de cada 10 accidentes en los que se reportaron víctimas mortales, tuvo involucrado un actor en motocicleta (68%).

