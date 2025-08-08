Fleteros le robaron bolso a conductor en Bogotá, pero ahí no iba el botín

Los delincuentes huyeron tras el robo. Foto: Blu Radio

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los bogotanos fueron testigos de un nuevo caso de fleteo en Bogotá. Por fortuna, para la víctima, se le robaron un maletín, pero ahí no estaba el dinero. El caso ocurrió en la tarde del jueves 7 de agosto, en la avenida 68, al frente del centro comercial Cafam Floresta.

Un video, que circula en redes sociales, muestra cómo dos sujetos interceptaron el vehículo de la víctima, quien acaba de retirar una gruesa cantidad de dinero, y lo amenazaron con arma de fuego. En el atraco, los delincuentes lo obligaron a bajarse de vehículo, mientras buscaban el bolso, donde se supone llevaba el dinero.

Lea más: Moto cayó en enorme hueco en plena avenida Boyacá: piden reparar la vía

En el momento, los delincuentes robaron un bolso con pertenencias y huyeron en dos motos.

Sin embargo, según las autoridades, los ladrones no lograron llevarse el dinero que esperaban, ya que el hombre lo había entregado a un familiar cercano. Además, indicaron que a la víctima se le ofreció acompañamiento al salir del banco, servicio que rechazó, según informó Blu Radio.

Más noticias: Robó una bicicleta y la pintó para evadir las autoridades, pero todo quedó grabado

El hurto en diferentes delitos:

El hurto común agrupa varios delitos de alto impacto, entre los que se encuentran: el hurto a personas, a automóviles, a motocicletas, a residencias, a establecimientos de comercio y a entidades financieras. Ante eso, las autoridades mostraron los siguientes datos de los primeros meses de 2025:

Hurto de automotores: se registraron 1.363 denuncias, frente a los 2.213 de 2024, lo que equivale a una reducción del 38%, es decir, 850 denuncias menos.

Hurto de motocicletas: Este delito bajó de 2.954 denuncias en 2024 a 1.948 en 2025, lo que representa una caída del 34%, equivalente a 1.006 motocicletas menos hurtadas.

Hurto a comercio: Pasó de 5.993 denuncias en los primeros seis meses de 2024 a 3.610 en igual periodo de 2025, representando un descenso del 39%, es decir, 2.383 casos menos.

Hurto a personas: se reportaron 57.108 denuncias de hurto a personas, lo que equivale a 8.295 denuncias menos que en el mismo periodo de 2024, cuando se registraron 65.403. Esto quiere decir que entre enero y junio de este año cayó el hurto a personas en un 12%.

Le puede interesar: Disturbios en el Movistar Arena: el cúmulo de omisiones que terminaron en tragedia

Hurto a residencias: se registraron 2.528 denuncias de hurto a residencias, frente a 3.180 reportadas en igual periodo de 2024. La disminución fue del 20%, es decir, 652 casos menos.

Hurto a entidades financieras: se han reportado 3 casos, frente a 6 en el mismo periodo de 2024. La disminución fue del 50%.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.