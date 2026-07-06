¿Busca estudiar gratis? Bogotá lanzó nueva convocatoria de becas para jóvenes

Becas Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los jóvenes bogotanos que buscan estudiar sin costo y mejorar sus oportunidades de empleo tienen una nueva alternativa. La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) abrió una convocatoria de becas del 100 % para cursar programas técnicos laborales por competencias, una oferta que busca responder a las necesidades del mercado laboral y facilitar la rápida inserción de los estudiantes en empresas de la ciudad.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 7 de julio de 2026 y hacen parte de la convocatoria Jóvenes a la E – Formación para el Trabajo (EFT) 4, impulsada por la Agencia Atenea, la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local. Además de cubrir la totalidad de la matrícula, el programa ofrece apoyos complementarios para reducir la deserción y fortalecer la transición de los jóvenes hacia el mercado laboral.

Le puede interesar: La Primera Línea del Metro de Bogotá alcanza el 80 %: esto significa para la ciudad.

¿Quiénes pueden aplicar?

La convocatoria está dirigida a jóvenes que cumplan los siguientes requisitos:

Tener entre 14 y 28 años .

Ser bachiller .

Residir en Bogotá.

Cumplir las condiciones establecidas por la Agencia Atenea para la convocatoria.

Realizar la inscripción antes del 7 de julio a través de la plataforma SICORE.

¿Qué programas pueden estudiar?

Los beneficiarios podrán acceder a formación técnica laboral en instituciones autorizadas como:

Universidad de La Sabana.

Kuepa.

Tecnisistemas.

FEE Estudio Empresarial.

Entre los programas disponibles se encuentran:

Auxiliar en enfermería.

Cocina.

Auxiliar administrativo.

Mercadeo.

Atención integral a la primera infancia.

Programas relacionados con tecnología.

Otras formaciones técnicas laborales orientadas a ocupaciones con alta demanda empresarial.

La duración de los programas es de hasta tres semestres, con una formación enfocada principalmente en la práctica para facilitar que los estudiantes puedan vincularse rápidamente al mercado laboral.

¿Qué cubre la beca?

La convocatoria no solo financia el 100 % del valor de la matrícula. Los jóvenes seleccionados también podrán acceder a:

Apoyos económicos de sostenimiento.

Acompañamiento psicosocial.

Orientación para acceder al mercado laboral.

Enrutamiento hacia oportunidades de empleo.

Posibilidad de realizar contratos de aprendizaje mientras cursan su formación, dependiendo del programa y la empresa vinculada.

Vinculación a la estrategia distrital Jóvenes con Oportunidades, liderada por la Secretaría de Integración Social.

¿Cómo inscribirse?

La inscripción debe hacerse únicamente por la plataforma SICORE, siguiendo estos pasos:

Crear un usuario o iniciar sesión si ya cuenta con uno. Completar o actualizar la hoja de vida. Cargar los documentos solicitados. Ingresar al módulo de inscripciones. Seleccionar la convocatoria “Jóvenes a la E – EFT 4”. Elegir hasta tres programas de formación. Revisar la información y finalizar el proceso de inscripción.

Más información sobre Bogotá: Galán responde a plan de seguridad de Abelardo de la Espriella y pide más apoyo de la Nación.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.