La Primera Línea del Metro de Bogotá alcanza el 80 %: esto significa para la ciudad

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La construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá alcanzó un nuevo hito. El alcalde Carlos Fernando Galán anunció que el proyecto llegó al 80 % de ejecución, un avance que marca el ingreso de la obra a su recta final y mantiene la meta de iniciar las pruebas técnicas en 2027 para poner en operación el sistema en marzo de 2028.

El mandatario destacó que este porcentaje refleja el progreso sostenido de uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país, que actualmente avanza de manera simultánea en la construcción del viaducto elevado, las estaciones, el patio taller y la instalación de la vía férrea. En los últimos meses también continuó la llegada de los trenes fabricados en China, mientras avanzan las pruebas dinámicas de las primeras unidades.

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El avance durante 2026

El proyecto comenzó el año con un avance del 72,13 % al cierre de enero y llegó al 73,75 % en febrero. Posteriormente, continuó creciendo hasta alcanzar 75,5 % en marzo y 78,69 % al finalizar mayo, lo que evidencia un ritmo de ejecución cercano a dos puntos porcentuales por mes. El nuevo reporte del 80 % confirma que la obra mantiene el cronograma general previsto por la Empresa Metro de Bogotá.

Actualmente, ya se han construido más de 15 kilómetros de viaducto, se avanza en las 16 estaciones proyectadas y continúa la instalación de los rieles por donde circularán los trenes automáticos. La Línea 1 tendrá una longitud de 23,9 kilómetros, conectará el patio taller, en la localidad de Bosa, con la calle 72 y beneficiará a cerca de tres millones de habitantes del suroccidente y el centro de la capital.

Los trenes siguen llegando al país

Otro de los avances más visibles corresponde al material rodante. Bogotá ya ha recibido 14 de los 30 trenes que conformarán la flota de la Primera Línea, equivalente al 47 % del total previsto. Cada tren contará con seis coches, operación completamente automática y capacidad para movilizar hasta 1.800 pasajeros, características que convertirán al sistema en uno de los más modernos de América Latina.

Una vez concluyan las obras civiles, comenzará una etapa de pruebas técnicas, integración de sistemas y certificaciones de seguridad antes de la entrada en operación comercial.

El Metro transformará la movilidad de Bogotá

La Primera Línea del Metro permitirá movilizar hasta 72.000 pasajeros por hora en cada sentido, reducirá significativamente los tiempos de viaje entre el sur y el norte de la ciudad y se integrará con TransMilenio, el SITP y futuros proyectos como el Regiotram de Occidente y la Línea 2 del Metro. De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá, el recorrido completo entre Bosa y la calle 72 podrá realizarse en aproximadamente 27 minutos, frente a los más de 90 minutos que actualmente tardan muchos usuarios en horas de alta congestión.

El nuevo hito también coincide con una de las etapas de mayor actividad constructiva del proyecto. Aunque recientemente se han conocido observaciones sobre el avance de algunos acabados y obras de espacio público alrededor de las estaciones, la Administración Distrital sostiene que el cronograma general de la infraestructura principal se mantiene dentro de los tiempos previstos y que la entrega de la Primera Línea continúa proyectada para marzo de 2028.

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