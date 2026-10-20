Buscan a alias Moncayo, señalado de matar a empresario arrocero y a su escolta en Bogotá

Detrás de este crimen hay una hipótesis que cambió el rumbo del caso: los sicarios se habrían equivocado de víctima. Según la Fiscalía General de…

La Policía Metropolitana de Bogotá hizo público el cartel de búsqueda de Isaac Daniel Rodríguez García, alias ‘Moncayo’, señalado como el presunto autor material del asesinato del empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón. El doble homicidio ocurrió el pasado 11 de febrero, a las afueras de un gimnasio en el barrio La Cabrera, al norte de Bogotá.

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Detrás de este crimen hay una hipótesis que cambió el rumbo del caso: los sicarios se habrían equivocado de víctima. Según la Fiscalía General de la Nación, el verdadero objetivo sería Olimpo Antonio Oliver Peñaranda, un empresario del sector minero que había denunciado amenazas en su contra desde 2020. Mientras dos de los presuntos implicados permanecen privados de la libertad, las autoridades buscan a alias ‘Moncayo’, quien habría sido el encargado de disparar contra las víctimas.

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Así ocurrió el ataque en La Cabrera

El asesinato ocurrió hacia las 3:35 de la tarde del 11 de febrero, cuando Gustavo Aponte y su escolta salían de un gimnasio ubicado en inmediaciones de la calle 85 con carrera Séptima, en Chapinero. Las cámaras de seguridad registraron a un hombre vestido con traje que esperaba en el sector. Cuando las víctimas salieron del establecimiento, se acercó y les disparó en repetidas ocasiones. Después corrió hacia una motocicleta que lo esperaba y escapó.

La revisión de más de un centenar de cámaras permitió reconstruir los desplazamientos del atacante, identificar vehículos utilizados y establecer parte de su ruta de fuga. Las autoridades también encontraron indicios de una estructura delincuencial que habría organizado el atentado con anticipación.

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Una confusión de identidad que terminó en tragedia

La hipótesis de la Fiscalía señala que Gustavo Aponte no era la persona a la que pretendían asesinar. Los responsables lo habrían confundido con Olimpo Antonio Oliver Peñaranda debido a sus similitudes físicas. Esta versión salió a relucir tras la captura de Leonel Enrique Llanos Paternina, alias ‘Tony’, detenido el pasado 26 de agosto en Villavicencio por su presunta participación en las labores de seguimiento y coordinación logística.

Al hombre le imputaron los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, cargos que no aceptó. Durante el proceso judicial también se conocieron detalles sobre la posible identidad del objetivo original del atentado. Sin embargo, aún no se ha establecido quién ordenó el crimen ni cómo se produjo la supuesta confusión.

¿Quién es Olimpo Oliver Peñaranda y por qué habría sido el objetivo?

Tras conocerse su nombre en relación con el caso, Olimpo Antonio Oliver Peñaranda divulgó un comunicado en el que explicó las amenazas que, según su versión, había recibido durante los últimos años. El empresario se presentó como un comerciante del sector mineroenergético, con inversiones en gas, cobre y oro, y más de 12 años de operaciones en Colombia. De acuerdo con su declaración, desde 2018 participa en un proyecto de formalización de mineros artesanales e informales en el sur de Bolívar, a través del Grupo OPG. Esta iniciativa, aseguró, ha beneficiado a decenas de empresas y a más de 1.000 personas vinculadas a actividades de minería legal.

Oliver Peñaranda sostuvo que el proceso habría afectado los intereses de organizaciones criminales que se lucraban de la explotación ilegal de minerales. Por esa razón, afirmó que desde 2020 había denunciado amenazas ante las autoridades. El empresario atribuyó esas intimidaciones a grupos armados ilegales, entre ellos disidencias de las Farc y el ELN. No obstante, se trata de señalamientos hechos por él y no de responsabilidades establecidas judicialmente en relación con el doble homicidio. Oliver Peñaranda también aparece vinculado a sociedades como OP Gold Capital y OP Aurum Capital.

Los chats de ‘Los Gladiadores’ y el papel de alias ‘Moncayo’

Entre las pruebas recopiladas por la Fiscalía figuran conversaciones de un grupo de WhatsApp denominado ‘Los Gladiadores’, que presuntamente fue utilizado para coordinar el atentado. En los mensajes aparecen personas identificadas con los alias ‘Zorro’, ‘Bam Bam’, ‘Carepapa’, ‘JJ’, ‘Pequeño’ y ‘Moncayo’, además de Llanos Paternina.

Según los elementos conocidos, al menos seis personas habrían intervenido en las labores de vigilancia, ubicación del objetivo, transporte del atacante y organización de la fuga. Alias ‘Moncayo’, identificado como Isaac Daniel Rodríguez García, es señalado de haber ejecutado los disparos. La Fiscalía sostiene que habría cambiado su vestimenta antes de acercarse al empresario y su escolta. Con la divulgación de su cartel de búsqueda, la Policía Metropolitana de Bogotá solicita información ciudadana que permita ubicarlo y ponerlo a disposición de la justicia.

¿Quién era Gustavo Aponte?

Gustavo Andrés Aponte Fonnegra tenía 48 años y dirigía Arroz Sonora, empresa con operaciones en Tolima y Casanare. La compañía pertenece al Grupo Aponte, que adquirió la arrocera en 1993 y amplió su presencia en el sector agroindustrial. Además de su actividad empresarial, integraba el consejo directivo de la Fundación Gustavo Aponte Rojas, organización dedicada a programas sociales y educativos para niños y familias de comunidades vulnerables.

Su muerte, junto con la de su escolta Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, dejó dos familias afectadas por un ataque que, según la principal hipótesis de las autoridades, ni siquiera estaba dirigido contra ellos. Por ahora, la búsqueda de alias ‘Moncayo’ es una de las tareas pendientes para esclarecer quiénes participaron en el atentado y establecer las responsabilidades detrás del doble homicidio.

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