Bogotá

Buscan a condenado por hurto y secuestro extorsivo tras escapar de la cárcel La Picota

De acuerdo con el INPEC, el interno se escapó mediante la modalidad de ‘cambiazo’ con un visitante del centro penitenciario.

Redacción Bogotá
08 de diciembre de 2025 - 02:58 p. m.
Pedro David Nieves Mosquera
Foto: Fiscalía
Sobre las 4:20 de la tarde del domingo 7 de diciembre, la Policía Judicial recibió reporte por la fuga de un privado de la libertad en la cárcel La Picota, en Bogotá.

Se trata de Pedro David Nieves Mosquera, alias ‘Garavato’, quien había sido condenado en primera instancia por el Juzgado I municipal de Sachica, Boyacá a 28 años y 8 meses de prisión por los delitos de hurto calificado y secuestro extorsivo agravado.

De acuerdo con información entregada por el INPEC, Nieves aprovechó la visita de quien supuestamente sería un familiar, para hacer un cambiazo y así escapar del centro penitenciario. Ahora, esta persona, será judicializada.

La Policía Judicial y la Fiscalía, señalaron que trabajan mancomunadamente para dar con el paradero y captura de Pedro David Nieves Mosquera quien, además, reposa con antecedentes por el delito de extorsión y del que fue condenado a más de 8 años de prisión.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

