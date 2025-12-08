Buscan a condenado por hurto y secuestro extorsivo tras escapar de la cárcel La Picota

Pedro David Nieves Mosquera Foto: Fiscalía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Sobre las 4:20 de la tarde del domingo 7 de diciembre, la Policía Judicial recibió reporte por la fuga de un privado de la libertad en la cárcel La Picota, en Bogotá.

Lea más: La historia de las miles de sentencias laborales que debe la salud del Distrito

Se trata de Pedro David Nieves Mosquera, alias ‘Garavato’, quien había sido condenado en primera instancia por el Juzgado I municipal de Sachica, Boyacá a 28 años y 8 meses de prisión por los delitos de hurto calificado y secuestro extorsivo agravado.

De acuerdo con información entregada por el INPEC, Nieves aprovechó la visita de quien supuestamente sería un familiar, para hacer un cambiazo y así escapar del centro penitenciario. Ahora, esta persona, será judicializada.

Le puede interesar: Mujer fue asesinada frente a sus dos hijos en Bosa: el sicario fue enviado a la cárcel

La Policía Judicial y la Fiscalía, señalaron que trabajan mancomunadamente para dar con el paradero y captura de Pedro David Nieves Mosquera quien, además, reposa con antecedentes por el delito de extorsión y del que fue condenado a más de 8 años de prisión.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.