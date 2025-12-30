Capturan en Kennedy a presunto extorsionista que intimidaba a comerciantes con explosivos

Policía Metropolitana de Bogotá, el hombre, de 21 años, fue sorprendido con una granada de fragmentación, panfletos extorsivos y un teléfono celular en el que realizaba las intimidaciones. Foto: Archivo particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Policía capturó en el sur de Bogotá a un hombre señalado de extorsionar a comerciantes de Kennedy y Bosa mediante amenazas y el uso de explosivos. Según las autoridades, el detenido intimidaba a sus víctimas para exigirles dinero, generando temor en el sector.

La captura se llevó a cabo en el barrio Palenque, en la localidad de Kennedy, tras varias denuncias de comerciantes que venían siendo intimidados para entregar dinero a cambio de no sufrir ataques contra sus negocios o su integridad.

Según informó la Policía Metropolitana de Bogotá, el hombre, de 21 años, fue encontrado en posesión de una granada de fragmentación, panfletos con mensajes extorsivos y un teléfono celular que utilizaba para enviar amenazas a sus víctimas.

Lea más:Troncal de Los Andes destrabada: ANLA da viabilidad ambiental tras años de enredos

Las investigaciones señalan que el capturado recorría los locales comerciales y grababa videos de las fachadas y del interior de los negocios. Luego utilizaba ese material para enviar mensajes intimidantes por WhatsApp, en los que exigía dinero y advertía posibles represalias si los comerciantes no accedían a sus exigencias.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron el material que sería utilizado para las extorsiones y dejaron al hombre a disposición de la justicia por los delitos de extorsión y porte de armas, municiones o explosivos de uso privativo de las Fuerzas Militares. Actualmente, permanece con medida de aseguramiento en centro carcelario.

Lea más:Bogotá resistió y no se detuvo, pero se movió más lento durante 2025

La Policía también investiga si el capturado tendría relación con un grupo delincuencial involucrado en el homicidio de un joven ocurrido el pasado 23 de diciembre en la localidad de Bosa, hecho que aún se encuentra en etapa de indagación.

Las autoridades reiteraron el llamado a los comerciantes para que denuncien cualquier tipo de extorsión y recordaron que el Gaula de la Policía Nacional mantiene habilitada la línea 165, a través de la cual se pueden reportar estos casos de manera confidencial.

Lea más:A juicio los señalados por la muerte del universitario Jaime Esteban Moreno en Bogotá

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.