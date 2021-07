Buscan a Juan David Florez Bautista, joven de 16 años desaparecido en Bogotá

Juan David Florez Bautista fue visto por última vez hace 9 días en el barrio Palo Blanco, en Engativá. Su mamá, Martha Janneth Bautista, asegura que hacia el mediodía del domingo 27 de julio ella salió a la iglesia y cuando regresó su hijo no estaba ni había rastro de su paradero.

Aunque no se sabe con qué ropa salió de su casa, Juan David es un joven alto de aproximadamente 1,67 metros de altura, cabello negro y rapado a los lados, delgado y moreno. De acuerdo con Janeth, no tiene tatuajes ni piercing, es introvertido por lo que además suele hablar poco.

El joven de 16 años cursa el grado octavo en el colegio Néstor Forero Alcalá, en el occidente de Bogotá. Según informó una de sus amigas, Juan David habría quedado de encontrarse con un hombre mayor que le habría dicho que se fuera a vivir con él. La hipótesis no la descarta la madre, dado que el joven llevó ropa y un celular sin sim card.

“Soy una madre desesperada. No tenemos rastro de él. He publicado por redes sociales la información, fui a Medicina Legal, pero no está allá. Por otro lado, fui a Fiscalía y me asignaron un investigador pero hasta el momento no he tenido respuesta alguna”, dijo Janeth Bautista.

En caso de tener información del joven Juan David Florez puede comunicarse con su madre Martha Janeth Bautista en el número 313 4498176.