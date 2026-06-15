Buscan a señalado feminicida que asesinó a joven de 19 años en Ciudad Bolívar

Yuli Thalía Urueña tenía 19 años. Foto: Redes sociales

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El pasado sábado 13 de junio, en horas de la noche, la Policía Metropolitana de Bogotá atendió un hecho violento en el barrio Meissen, localidad de Ciudad Bolívar. El caso tenía como escena la habitación de una vivienda, donde yacía el cuerpo sin vida de una joven de aproximadamente 19 años.

La víctima fue identificada como Yuli Thalía Urueña, oriunda del municipio de Ortega (Tolima), quien había llegado a la ciudad para acompañar a su pareja y hoy, principal sospechoso del feminicidio.

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Su tía, Marcela Ureña, relató en entrevista con Noticias Caracol que el cuerpo de su sobrina aún permanece en Medicina Legal y desconocen el paradero del presunto agresor, a quien identificó como Darwin Ortiz.

Ureña relató cómo Yuli había sido víctima previamente de violencia de género, pues su pareja la mantenía encerrada en la vivienda y era controlador. “Él la seguía por todos lados. La agredía. Le tocó irse del pueblo. Pero la encontró. Es un hombre psicópata. Él se la trajo a Bogotá con mentiras y engaños, diciéndole que ya había cambiado. Y como ella quería terminar su colegio, se vino a la ciudad”.

Ella lamenta las circunstancias en cómo le quitaron la vida a su sobrina y, entre lágrimas, la recuerda como una joven con muchos proyectos por cumplir. “Tenía muchos sueños. Era una niña que no tenía a su madre, pero me tenía a mí y a su abuela. No era la forma en que le quitaran la vida”, rechazó.

De acuerdo con la coronel Natalia Borda, oficial de Guarnición de la Policía de Bogotá, la investigación fue asumida por la Sijin quienes establecerán las circunstancias de tiempo, modo y lugar, “con el fin de esclarecer este lamentable hecho”.

5 mujeres han sido víctimas de feminicidio

Según cifras del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG) de la Secretaría de la Mujer, entre enero y abril de este año, la Policía Nacional ha reportado 12 asesinatos de mujeres en la capital. De estos, la Fiscalía ha tipificado 5 casos como feminicidio. Tres de estos hechos ocurrieron en Bosa con víctimas de 17, 20 y 27 años. Los otros dos casos se registraron en Usaquén (22 años) y Ciudad Bolívar (34 años).

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Precisamente, Ciudad Bolívar, donde ocurrió el más reciente feminicidio de Thalía Urueña, es una de las localidades con mayores valoraciones de mujeres por riesgo de feminicidio (211).

Líneas de atención por violencias basadas en género

155: Orientación nacional a mujeres

141: ICBF

018000112137 o Whatsapp 3007551846 : Línea Púrpura

314 7709729 - 315 8942140: Sisma Mujer

123: línea de emergencia

122: Fiscalía

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