Nuevos detalles del caso de abuso en Usaquén: capturado es de origen estadounidense

A la izquierda el sujeto capturado. A la derecha, el conjunto residencial donde fue grabado el delito. Foto: Cortesía

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Sigue la conmoción en la ciudad por la denuncia de un grave caso de abuso sexual infantil que ocurrió al interior de un balcón de un apartamento ubicado en el barrio Navarra, localidad de Usaquén.

El acto sexual abusivo se registró en la tarde de este domingo y fue grabado por residentes del lugar, quienes con gritos intentaron evitar el delito, mientras dejaban en evidencia al sujeto que habría cometido el hecho.

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“Llegamos al barrio. Mi hermana estaba mirando hacia arriba y me dijo: ”¿Qué es eso que está pasando allá?, Yo no lograba entender. Pensé que era un juego, pero luego ya fue más claro. Entonces empezamos a gritar: ¡abusador! ¡Suéltelo! El tipo seguía y luego entraron al apartamento. Fue demasiado impactante”, relató Vivian Tatiana Cardozo, una de las testigos.

Había más menores en el lugar

Tras la alerta de los ciudadanos, la Policía de Infancia y Adolescencia acudió al lugar para atender el caso.

Fue así como confirmaron que en el inmueble había también otras dos menores de edad. Por esta razón, los niños de 4, 7 y 15 años fueron trasladados a un centro asistencial donde reciben atención médica.

Mientras tanto, el ICBF indicó que ya dispuso de un equipo de defensoría de familia para el restablecimiento de sus derechos. “Se hará reporte del caso una vez se tengan más avances; es importante conservar la identidad de los niños bajo reserva durante todo el proceso y permitir que las autoridades competentes trabajen con la información obtenida”, detalló la directora, Astrid Cáceres.

El capturado es norteamericano

El teniente coronel Norberto Caro, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá, indicó que el sujeto grabado en el video ya fue capturado y confirmó que se trata de un ciudadano extranjero.

A detalle, desde Migración Colombia confirmaron a este diario que el sujeto es estadounidense e ingresó como turista al país el pasado 6 de junio por el Aeropuerto Internacional El Dorado.

Este hombre ya fue dejado a disposición de la Fiscalía y deberá responder por el presunto delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años.

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Desde la Procuraduría General de la Nación, condenaron de manera enfática este abuso sexual y solicitaron la intervención inmediata de la Fiscalía General de la Nación y Migración Colombia “con el fin de garantizar la protección integral de los niños, adelantar las investigaciones correspondientes y verificar el restablecimiento de sus derechos”.

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