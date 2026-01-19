¿Buscando trabajo? Bogotá abre 518 vacantes y muchas no piden experiencia

La oferta incluye vacantes en sectores como servicios, comercio, transporte, industria y construcción, con perfiles operativos, técnicos, administrativos y profesionales. Foto: Cortesía

Arrancar el año con empleo sí es posible. Hasta el sábado 24 de enero, en Bogotá hay 518 vacantes laborales abiertas a las que se puede postular de manera virtual, como parte de la estrategia Talento Capital de la Agencia Distrital de Empleo.

Uno de los datos clave de esta convocatoria es que 161 cargos no requieren experiencia previa, lo que la convierte en una oportunidad real para quienes buscan su primer empleo o quieren volver al mercado laboral. El resto de las vacantes solicita máximo cuatro años de experiencia, dependiendo del perfil.

Los salarios ofrecidos oscilan entre uno y cuatro salarios mínimos, según el cargo y el nivel de formación requerido.

¿Qué tipo de cargos están disponibles?

La oferta incluye vacantes en sectores como servicios, comercio, transporte, industria y construcción, con perfiles operativos, técnicos, administrativos y profesionales. Entre los cargos disponibles destacan:

Auxiliares de bodega y logística

Operarios de producción

Asesores comerciales y vendedores

Agentes de call center

Mercaderistas e impulsadores

Conductores

Auxiliares administrativos y contables

Oficiales y ayudantes de obra

Técnicos (CCTV, montallantas, instalaciones)

Meseros y auxiliares de barra

Coordinadores e ingenieros en áreas específicas

La variedad de perfiles permite que personas con formación básica, media, técnica, tecnológica o profesional encuentren opciones acordes a su experiencia.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas deben registrarse en www.serviciodeempleo.gov.co, completar su hoja de vida y postularse directamente a las vacantes que les interesen.

Quienes necesiten acompañamiento presencial pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., donde reciben orientación para mejorar su perfil laboral y apoyo en el proceso de postulación.

Como información adicional, si el perfil se ajusta a las vacantes disponibles, la hoja de vida puede ser remitida directamente a las empresas.

Para quienes buscan empleo o quieren empezar el año con nuevas oportunidades, esta convocatoria abre una puerta al trabajo formal y a distintos perfiles laborales en la ciudad.

