Cae banda vinculada con 33 hurtos a comerciantes en Bogotá y la Sabana

Los hechos fueron registrados en las localidades de Engativá, Suba, Antonio Nariño y Chapinero, así como en Madrid. La investigación tomó un nuevo rumbo cuando los casos fueron analizados de manera conjunta…

La conexión de 33 hurtos a establecimientos de comercio permitió a las autoridades identificar al grupo delincuencial ‘Cizallas’, señalado de participar en una cadena de robos ocurridos entre abril de 2025 y mayo de 2026 en Bogotá y Madrid, Cundinamarca. Según la Fiscalía, las pérdidas asociadas a los casos superarían los COP 670 millones.

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Los hechos fueron registrados en las localidades de Engativá, Suba, Antonio Nariño y Chapinero, así como en Madrid. La investigación tomó un nuevo rumbo cuando los casos fueron analizados de manera conjunta y se encontraron coincidencias en el modo de actuar y en los posibles roles de las personas vinculadas.

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De acuerdo con la investigación, los señalados integrantes de la banda delincuencial tenían un modo de operar similar en cada hurto, hecho que favoreció la minucia de las pesquisas y la relación de los casos: llegaban a los establecimientos, intimidaban con armas cortopunzantes a los empleados, los amarraban y encerraban en las bodegas. Después se apoderaban del dinero de las cajas registradoras y de productos como licores, vapeadores, cigarrillos y bebidas energizantes.

Otro elemento que habría permitido relacionar los casos fue el uso de una cizalla para romper los candados de las vitrinas y acceder a la mercancía. Según la Fiscalía, después de los robos los productos eran trasladados a un inmueble del barrio Garcés Navas, en Engativá, donde eran almacenados para posteriormente ser comercializados en bares y otros lugares.

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Seis personas fueron capturadas por orden judicial en procedimientos realizados en Bogotá y Manizales. Los señalados integrantes de la organización son: Camilo Vidal Chavarro, alias Gordo; Ronald Guillermo Ramírez Chavarro, alias Cachetes; José Alberth Espinosa González, alias Cejas; Leonel Vidal Perea, alias Cucho; Paula Jessenya López Gómez, alias Flaca, y Jhon Fredy Garnica Vergara, alias Zarco.

Según la investigación, alias Gordo sería el encargado de coordinar las acciones ilegales, mientras que los otros cinco estarían implicados en la ejecución de los asaltos. Durante los procedimientos fueron incautados tres vehículos, 35 botellas de licor, 339 cajas de cigarrillos, marihuana, bazuco, dinero en efectivo, una cizalla, prendas de vestir y gorras.

Un fiscal de la Seccional Bogotá presentó a los seis detenidos ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Cuatro de los procesados aceptaron los cargos y cinco de los seis implicados fueron enviados a prisión.

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