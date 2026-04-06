Cae ‘El Mesa’: 23 capturados por homicidios, droga y desapariciones en Bogotá

Para sostener su actividad, la organización utilizaba taxis como fachada para mover droga y armas desde Usme hacia el norte de la ciudad. Foto: Policía metropolitana de Bogotá

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En un operativo contra el crimen organizado, la Policía Nacional y la Fiscalía capturaron a 23 integrantes del grupo delincuencial ‘El Mesa’, una estructura señalada de homicidios, tráfico de estupefacientes, desaparición forzada y porte ilegal de armas en Bogotá y otras regiones del país.

El resultado, tras más de un año de investigación, que incluyó agentes encubiertos, interceptaciones telefónicas, análisis de bases de datos, entrevistas e inspecciones judiciales.

¿Cómo operaba la organización?

Según las autoridades, ‘El Mesa’, originario de Bello (Antioquia), incursionó en Bogotá desde 2012 y consolidó su presencia en localidades como Suba, donde operaba con una lógica de control territorial violento.

Para sostener su actividad, la organización utilizaba taxis como fachada para mover droga y armas desde Usme hacia el norte de la ciudad, arrendaba viviendas por cortos periodos para almacenar estupefacientes y rotaba a sus coordinadores cada mes para evitar ser detectados.

Desde estos puntos, distribuían droga en barrios como La Gaitana, Fontanar, Villa Cindy, Santa Cecilia, Lisboa y Bilbao, mientras ejecutaban homicidios selectivos contra quienes intentaban disputarles el negocio.

Las capturas se lograron mediante 15 allanamientos en Suba, Soacha y Chiriguaná (Cesar), a los que se sumaron operativos en La Tebaida (Tolima) y otras zonas del país. En total, fueron detenidas 23 personas, varias de ellas con roles clave dentro de la estructura.

Entre los capturados aparecen figuras clave dentro de la organización. Alias ‘Alejo’ habría sido el encargado de coordinar las operaciones en Bogotá y de ordenar homicidios, mientras que alias ‘Nías’, identificado como jefe de sicarios, acumulaba una trayectoria criminal de más de diez años y estaría vinculado a múltiples asesinatos en distintas regiones.

La investigación también evidenció una estructura con roles definidos. Mientras algunos integrantes planeaban los ataques, otros los ejecutaban o garantizaban la logística. Alias ‘Tavo’, por ejemplo, estaría detrás de la organización de homicidios selectivos contra quienes intentaban vender droga sin autorización en zonas controladas por el grupo, y alias ‘Andrés’ facilitaba el transporte de armas y estupefacientes bajo la fachada de taxista.

En paralelo, otros miembros sostenían el funcionamiento diario de la red: distribuían droga, administraban territorios y mantenían el flujo de dinero que permitía la operación y expansión de la estructura criminal.

Las autoridades atribuyen a ‘El Mesa’ al menos seis homicidios recientes, incluidos casos registrados en marzo de 2025 en la vía Cota, donde fueron hallados cuerpos abandonados en bolsas.

Pero su alcance no se limitaba a Bogotá. La investigación evidenció una expansión hacia otras regiones del país, con presencia en departamentos como Antioquia, Bolívar y Caldas, donde la organización buscaba consolidar nuevas rutas y fortalecer su control criminal.

El dinero detrás del crimen

Con este nuevo golpe, las autoridades estiman haber afectado sus finanzas en cerca de 550 millones de pesos mensuales, recursos que, según la investigación, eran reinvertidos en armamento y logística para expandir su accionar criminal.

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Durante los operativos también fueron incautados 25 celulares, dos armas de fuego, documentos contables y cédulas falsas, elementos clave para rastrear su funcionamiento. Además, dentro del proceso judicial se incluye la imputación por el homicidio de Óscar Gilberto Ardila Zambrano, líder de transporte informal en Ciudad Bolívar.

Lo que viene

A los capturados se les imputaron delitos como concierto para delinquir agravado, homicidio, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y desplazamiento forzado. Un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para 21 de ellos, mientras que otro recibió detención domiciliaria. La persona capturada en flagrancia fue dejada en libertad.

Sobre este resultado, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, advirtió que el caso deja en evidencia fallas estructurales en el sistema judicial frente a criminales de alta peligrosidad. Según explicó, entre los capturados había personas con antecedentes graves, incluso con medidas no intramurales, lo que abre el debate sobre cómo el país enfrenta a quienes representan un riesgo reiterado para la sociedad.

Restrepo también llamó la atención sobre el nivel de violencia de algunos integrantes —uno de ellos con un historial cercano a 50 homicidios— y cuestionó cómo estos perfiles logran mantenerse activos. A esto se suma, dijo, el papel del narcotráfico como principal motor de estas estructuras, que financia delitos como homicidio, extorsión y tráfico de armas, permitiendo su expansión y permanencia en distintas regiones del país.

Las autoridades aseguraron que continuarán con las operaciones para desarticular completamente esta estructura e insistieron en la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo.

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