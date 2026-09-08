Cae en Soacha presunto agresor sexual serial: una niña de siete años fue rescatada

La captura se logró tras un operativo conjunto en Soacha, donde también fueron incautados equipos electrónicos clave para la investigación. Foto: Dijin

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Un operativo conjunto entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) terminó con la captura en Soacha, Cundinamarca, de alias ‘Alex’, señalado como presunto agresor sexual serial y buscado por delitos contra menores de edad.

La captura se produjo durante una diligencia de registro y allanamiento en una vivienda del municipio. En el lugar, las autoridades también encontraron a una niña de siete años, hijastra del detenido, quien quedó bajo protección institucional para iniciar el proceso de restablecimiento de sus derechos.

De acuerdo con la Policía, la orden judicial contra el hombre estaba relacionada con los delitos de pornografía con persona menor de 18 años y acceso carnal violento.

Más de 2.000 archivos bajo investigación

El caso tomó una dimensión internacional después del cruce de información entre las autoridades colombianas y HSI.

Según la investigación, alias ‘Alex’ estaría vinculado con 53 alertas globales asociadas a la transmisión de más de 2.000 archivos de fotografía y video con material de abuso sexual contra menores de entre tres y siete años.

Las autoridades sostienen, además, que el detenido no se habría limitado a almacenar o distribuir este contenido. Al menos 30 piezas audiovisuales habrían sido producidas directamente por él y tendrían como víctima a su hijastra de siete años, según el material recopilado durante la investigación.

Durante el allanamiento, los investigadores incautaron un computador portátil y un teléfono celular, elementos que serán sometidos a análisis forense para establecer si fueron utilizados para producir, almacenar o distribuir este material.

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Se habría ocultado utilizando otra identidad

La Policía señaló que el hombre se movilizaba entre Bogotá y Soacha utilizando presuntamente la identidad de otra persona para evitar ser detectado por las autoridades.

“Según las investigaciones, alias ‘Alex’ circulaba por las calles de Bogotá D.C. y el municipio de Soacha suplantando la identidad de otra persona para pasar desapercibido”, explicó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol.

La entidad agregó que en 2024 el capturado habría solicitado ante la Registraduría Nacional el cambio de sus nombres, trámite que no fue aprobado.

Además, de acuerdo con las autoridades, el hombre ya tenía una condena vigente de 10 años de prisión por acto sexual violento y registraba otras dos órdenes de captura por acceso carnal violento, actos sexuales con menor de 14 años y pornografía con persona menor de 18 años.

Juez lo envió a prisión

Luego de la captura, alias ‘Alex’ fue presentado ante un juez de control de garantías, que declaró legales tanto el procedimiento como el allanamiento y la incautación de los equipos electrónicos.

La Fiscalía le imputó los delitos de acto sexual con menor de 14 años, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y pornografía con persona menor de 18 años.

El juez ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

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