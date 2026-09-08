Ofrecen 1.452 empleos en Bogotá para jóvenes, profesionales y mayores de 50

Búsqueda de empleo en Bogotá. Foto: Secretaría de Desarrollo Econ

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La Agencia Distrital de Empleo abrió una convocatoria con 1.452 vacantes disponibles en Bogotá, cuya postulación permanecerá habilitada hasta el sábado 12 de septiembre de 2026. La oferta incluye 591 puestos que no exigen experiencia y 388 dirigidos a profesionales, además de oportunidades para bachilleres, técnicos y tecnólogos.

Los empleos corresponden a sectores como salud, construcción, comercio, logística, restaurantes, seguridad, mantenimiento y servicios funerarios. Las personas interesadas deben registrar o actualizar su hoja de vida en el Servicio Público de Empleo y aplicar directamente a los cargos compatibles con su formación y trayectoria.

La convocatoria forma parte de la estrategia Talento Capital, desarrollada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital de Empleo.

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La mayoría de las vacantes está dirigida a jóvenes

De las 1.452 oportunidades anunciadas, 1.239 están dirigidas a personas entre los 18 y 28 años. Otras 203 corresponden a mayores de 50 años y 10 están destinadas a personas con discapacidad, según el balance publicado por el Portal Bogotá.

Esta distribución suma el total de puestos ofrecidos. En cambio, las 388 vacantes profesionales y las 591 que no requieren experiencia corresponden a características educativas o laborales de esos mismos cargos, por lo que no deben sumarse como oportunidades adicionales.

La mayor demanda se concentra en personas con educación media, bachillerato y formación universitaria. La convocatoria también contempla empleos que no establecen un nivel educativo específico.

La publicación oficial no presenta una tabla consolidada con los salarios, la cantidad de plazas por cargo ni la experiencia requerida en cada oferta. Estos datos deben revisarse individualmente al ingresar a la plataforma de postulación.

¿Cuáles son los cargos disponibles?

La oferta reúne perfiles operativos, asistenciales, técnicos, comerciales y profesionales. Entre los cargos publicados se encuentran:

Auxiliar de servicio al cliente.

Analista administrativo.

Auxiliar de enfermería.

Conductor o conductora con licencia C2.

Operario de cultivo.

Asistente de restaurante.

Auxiliar eléctrico.

Oficial hidráulico.

Técnico electricista.

Técnico de redes contra incendios.

Auxiliar de bodega.

Operador logístico.

Asesor comercial.

Ayudante de obra.

Oficial de estructura metálica.

Instalador de drywall.

Oficial de enchape.

Cadenero.

Médico general.

Bacteriólogo.

Profesional de atención al donante.

Analista de nómina.

Mecánico.

Ejecutivo comercial.

Técnico electromecánico.

Auxiliar de laboratorio.

Auxiliar de patología.

Mensajero motorizado.

Mesero.

Auxiliar de cocina.

Jardinero.

Agente de servicios funerarios.

Guarda de seguridad.

Auxiliar de servicios generales.

Auxiliar de información logística.

La inclusión de un cargo en el listado general no significa que todas sus vacantes carezcan de experiencia o estén disponibles para cualquier nivel de formación. Cada empresa establece requisitos propios que deben consultarse antes de enviar la hoja de vida.

¿Cómo postularse a las 1.452 vacantes?

El proceso se realiza de manera virtual a través del Servicio Público de Empleo. Los aspirantes deben ingresar a la plataforma, registrarse y completar todos los campos de la hoja de vida.

Después del registro, deben buscar las ofertas disponibles y aplicar a aquellas que coincidan con su experiencia, nivel educativo y perfil ocupacional. La inscripción general en la plataforma no equivale a una postulación automática ni garantiza el ingreso a un proceso de selección.

La Agencia Distrital de Empleo revisará los perfiles y remitirá las hojas de vida a las empresas cuando los candidatos cumplan las condiciones de las vacantes. La selección y contratación dependen posteriormente de cada empleador.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el sábado 12 de septiembre. Sin embargo, una empresa puede cerrar anticipadamente una oferta cuando complete el número de candidatos requerido, por lo que resulta conveniente revisar la vigencia de cada cargo dentro de la plataforma.

Habrá orientación presencial

Durante la misma semana, la Unidad Móvil de la Agencia Distrital de Empleo prestará atención en el salón comunal del barrio El Tejar, en la localidad de Puente Aranda.

El servicio estará disponible hasta el sábado 12 de septiembre y ofrecerá acompañamiento para acceder a las vacantes, registrar la hoja de vida y recibir orientación laboral. Los interesados deben llevar su documento de identidad y una hoja de vida actualizada.

La atención de la unidad móvil constituye un canal de orientación asociado con la convocatoria. No corresponde a una bolsa adicional de 1.400 empleos distinta de las 1.452 vacantes anunciadas por Talento Capital. La programación territorial puede consultarse en el Portal Bogotá.

La Agencia Distrital también ofrece atención permanente

Quienes necesiten ayuda para registrarse pueden acudir a la sede de la Agencia Distrital de Empleo, ubicada en la carrera 13 número 27-00, local 12.

La atención se presta de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Allí se ofrece acompañamiento para completar la hoja de vida, fortalecer el perfil laboral y desarrollar habilidades relacionadas con la comunicación y el liderazgo.

La Secretaría de Desarrollo Económico también dispone de un canal de WhatsApp para divulgar nuevas convocatorias, jornadas de selección y actividades de formación. Estos servicios son gratuitos.

Los aspirantes no deben pagar intermediarios para registrarse, aplicar a una vacante o participar en una entrevista. Tampoco deben entregar dinero para exámenes médicos, cursos obligatorios o supuestos trámites destinados a asegurar un contrato.

Bogotá busca ampliar la contratación de mayores de 50 años

Las 203 vacantes para personas mayores de 50 años coinciden con la puesta en marcha de Talento +50, un programa distrital que ofrece incentivos económicos a pequeñas empresas que mantengan empleos formales para integrantes de este grupo poblacional.

La estrategia contempla un incentivo de $1,3 millones por cada trabajador contratado formalmente que tenga al menos 50 años y reciba entre uno y tres salarios mínimos. El beneficio está dirigido a empresas, por lo que las personas que buscan empleo no reciben directamente ese dinero.

Según la Secretaría de Desarrollo Económico, Bogotá tiene cerca de 2,33 millones de habitantes de 50 años o más. Este grupo registra una tasa de ocupación del 49,6 % y una informalidad cercana al 48 %. La entidad también identificó que es la población más remitida por la Agencia Distrital a procesos empresariales, pero la que menos contrataciones concreta.

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