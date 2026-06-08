Cae hombre acusado de desmantelar vehículos para robar autopartes en Bogotá

Hombre capturado en el barrio Galerías con varias autopartes robadas a vehículos de la zona. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

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Una llamada ciudadana y la rápida reacción de la Policía permitieron la captura de un hombre señalado de participar en el robo de autopartes en la localidad de Teusaquillo. El caso volvió a poner sobre la mesa uno de los delitos que más afecta a propietarios de vehículos en Bogotá: el desmonte y hurto de piezas para abastecer el mercado ilegal de repuestos.

Según informó la Policía Metropolitana, el hecho ocurrió en el barrio Galerías, donde uniformados sorprendieron al sospechoso cuando presuntamente intentaba extraer partes de un vehículo estacionado en vía pública.

Las autoridades señalaron que la captura se produjo en flagrancia y que durante el procedimiento fueron recuperados los elementos que, al parecer, habían sido sustraídos del automotor.

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¿Cómo fue la captura?

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la intervención fue posible gracias a la alerta de ciudadanos que reportaron movimientos sospechosos alrededor del vehículo.

Tras recibir el aviso, uniformados acudieron al lugar y realizaron la verificación correspondiente, logrando la captura del presunto responsable.

El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos que determinen las autoridades judiciales.

Robo de autopartes en Bogotá

La captura se produce en medio de las acciones que adelantan las autoridades contra el mercado ilegal de autopartes en Bogotá. Aunque el hurto de vehículos registró una reducción frente al año anterior, el fenómeno sigue siendo una preocupación para la ciudad.

De igual forma, este delito continúa siendo uno de los principales motores del robo de vehículos en la capital. Las autoridades han advertido que detrás de estos hechos operan redes dedicadas al desmonte, almacenamiento y comercialización ilegal de repuestos obtenidos mediante actividades delictivas.

Con corte a abril de 2026, las autoridades reportaron 693 casos de robo de automotores en Bogotá, mientras que investigaciones presentadas en el Concejo señalaron que el mercado ilegal de autopartes mueve alrededor de 4.500 millones de pesos y se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos para estructuras criminales dedicadas al desguace y comercialización de repuestos.

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