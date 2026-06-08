Plan retorno en Bogotá: así funciona el pico y placa regional este lunes festivo

Aspectos del primer plan retorno del año por la autopista sur de Bogotá y el municipio de Soacha Foto: El Espectador - José Vargas

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Miles de viajeros regresan este lunes festivo 8 de junio a Bogotá tras el puente de Corpus Christi. Para evitar congestiones en los principales corredores de acceso a la capital, la Secretaría de Movilidad activó nuevamente el pico y placa regional, una medida que restringe el ingreso de vehículos particulares durante ocho horas.

La restricción aplica únicamente en los nueve corredores de ingreso a Bogotá y estará vigente entre las 12:00 del mediodía y las 8:00 de la noche. Las autoridades esperan un alto flujo vehicular durante la jornada de retorno, por lo que hicieron un llamado a programar los desplazamientos con anticipación.

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¿Cómo funcionará el pico y placa regional este 8 de junio?

Según la Secretaría de Movilidad, entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m. solo podrán ingresar a Bogotá los vehículos particulares cuya placa termine en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

Posteriormente, entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., el ingreso estará habilitado únicamente para vehículos con placas terminadas en números impares: 1, 3, 5, 7 y 9. Antes del mediodía y después de las 8:00 de la noche no habrá restricciones para entrar a la ciudad.

Estas son las vías donde aplica el Pico y placa regional

Los controles estarán ubicados en los nueve corredores de acceso a la capital:

Autopista Norte

Autopista Sur

Calle 13

Calle 80

Carrera Séptima

Avenida Boyacá – vía al Llano

Vía Suba – Cota

Vía La Calera

Vía a Choachí

La Secretaría de Movilidad recordó que el incumplimiento de la medida puede generar sanciones económicas e incluso la inmovilización del vehículo.

Reversible en la carrera Séptima

Como parte del plan retorno, las autoridades también implementarán el reversible sobre la carrera Séptima entre las calles 245 y 183, con el objetivo de facilitar el ingreso de vehículos provenientes del norte de la ciudad y de municipios vecinos.

La medida estará acompañada por operativos de control, regulación de tráfico y presencia de agentes de tránsito en los principales corredores de acceso a Bogotá.

Más de un millón de vehículos salieron de Bogotá

El pico y placa regional se aplica en uno de los fines de semana de mayor movimiento vehicular del año. De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Movilidad, más de un millón de vehículos salieron de Bogotá durante el puente festivo, mientras que para la jornada de retorno se proyecta el ingreso de cerca de 965.000 automotores a la capital. Para atender la operación, el Distrito dispuso equipos de control y regulación en las principales vías de acceso con el fin de reducir los tiempos de viaje y prevenir congestiones.

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