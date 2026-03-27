Cae red de falsificación de moneda en Bogotá: 12 capturados y dos fábricas intervenidas

Detrás de los billetes falsos que circulaban en la ciudad, había toda una red criminal hoy desarticulada. Foto: Dijín

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Una organización criminal dedicada a la falsificación de moneda fue desarticulada en Bogotá en medio de un operativo conjunto entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Servicio Secreto de Estados Unidos.

La operación, liderada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, permitió la captura de 12 personas señaladas de los delitos de concierto para delinquir y fabricación y falsificación de moneda.

De acuerdo con las autoridades, el golpe a esta estructura se dio tras la ejecución de 10 diligencias de registro y allanamiento, en las que también fueron intervenidas dos fábricas ilegales donde, presuntamente, se producía el dinero falso.

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Durante el operativo, las autoridades incautaron COP 268 millones en billetes falsificados, así como USD 7.800 falsos. Además, se encontraron COP 162 millones en efectivo que serían producto de la actividad ilícita.

El material no era lo único. Según la Policía, la red también contaba con una logística estructurada para distribuir el dinero falsificado. En ese marco, fueron incautados tres vehículos tipo taxi y una motocicleta que, al parecer, eran utilizados para movilizar el material ilegal.

Un dato que llamó la atención de los investigadores es que siete de los capturados ya tenían condenas activas por este mismo delito, lo que evidenciaría la reincidencia dentro de la estructura criminal.

Los detenidos, junto con los elementos incautados, fueron puestos a disposición de un juez de control de garantías, que definirá su situación judicial en las próximas horas.

El operativo contó con el apoyo del Servicio Secreto de Estados Unidos, entidad que ha venido acompañando investigaciones relacionadas con delitos financieros y falsificación de divisas en el país.

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