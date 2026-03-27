Obras en Tibitoc podrían alterar el color del agua en varias localidades de Bogotá

Planta de Tratamiento de Agua Potable Tibitoc a cargo de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá - EAAB Foto: El Espectador - José Vargas

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Las obras de modernización en la planta de tratamiento de agua potable Tibitoc podrían generar cambios temporales en el color del agua en el norte de Bogotá y en municipios cercanos, según informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

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De acuerdo con la entidad, la situación podría presentarse durante los primeros ocho días de maniobras operativas que comenzaron este 27 de marzo, especialmente en las localidades de Usaquén, Suba y Engativá, así como en los municipios de Cajicá y Chía.

Los trabajos hacen parte de la instalación de dos nuevas válvulas principales de control en las líneas de 72 pulgadas, una intervención clave para optimizar la operación del sistema y mejorar la distribución del agua en la ciudad.

¿Por qué puede cambiar el color del agua?

La EAAB explicó que la posible variación en el color del agua se debe a cambios en la operación de las redes matrices que transportan el líquido hacia Bogotá. No obstante, la entidad enfatizó que el agua seguirá siendo apta para el consumo humano, ya que se mantendrán los protocolos de vigilancia y control de calidad.

Las obras en Tibitoc se extenderán por aproximadamente 46 días y permitirán modificar el esquema actual de suministro, aumentando la producción en esta planta y reduciendo la dependencia del sistema Chingaza–Wiesner. Según la empresa, estas acciones buscan fortalecer la confiabilidad del servicio en la capital.

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Acueducto avanza en cambio de compuertas en Tibitoc

Con un avance superior al 90 %, el Acueducto avanza en el reemplazo de cinco de las compuertas que hacen parte de las obras de modernización de la Planta de Tratamiento de Tibitoc. Una planta que funciona desde 1959, potabilizando el agua del río Bogotá y suministrando el servicio al 30 % de la capital y cinco municipios de Cundinamarca: Sopó, Tocancipá, Gachancipá, Chía y Cajicá.

Los cambios, que según la Empresa no se intervenían desde 1973, permitirán que “cuando necesitemos llevar más agua de Tibitoc a Bogotá, pueda subir al tanque alto y de esa manera garantizar la presión y cantidad de agua que demanda la ciudad”, explicó la gerente, Natasha Avendaño.

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