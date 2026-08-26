Caen dos mujeres con casi 10 kilos de cocaína y marihuana adheridos al cuerpo en El Dorado

Una alerta generada por los operadores de las cámaras de seguridad permitió su captura. Foto: Policía de Bogotá

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Dos mujeres fueron capturadas en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, luego de que la Policía detectara que llevaban cerca de 10 kilos de droga adheridos al cuerpo. El procedimiento se produjo tras una alerta generada por los operadores de las cámaras de seguridad de la terminal aérea, quienes identificaron movimientos anómalos en las pasajeras mientras caminaban por la zona de filtros nacionales.

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Los uniformados abordaron a las mujeres, quienes, según la Policía, se mostraron nerviosas. Por esta razón, fueron trasladadas para realizarles un registro personal, durante el cual los agentes encontraron varios paquetes rectangulares adheridos a sus cuerpos.

En total, fueron hallados 18 paquetes con 5.445 gramos de cocaína y 4.315 gramos de marihuana, para un total de 9.760 gramos de estupefacientes. De acuerdo con las autoridades, el cargamento tenía como destino la ciudad de Cali.

Las capturadas, una de nacionalidad colombiana y otra extranjera, fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con la droga incautada, para responder por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

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Cocaína con rastreo satelital: el hallazgo en una maleta abandonada en El Dorado

En una de las bandas de equipaje de la terminal internacional del aeropuerto El Dorado, la Policía Aeroportuaria interceptó un cargamento de 8,8 kilogramos de clorhidrato de cocaína que tenía como destino Toronto, Canadá. Aunque las incautaciones en la principal terminal aérea del país son recurrentes, este caso encendió las alertas de los investigadores por los elementos tecnológicos hallados junto al alcaloide.

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Según la Teniente Coronel Carolina Ibagué, comandante de la Estación de Policía Aeropuerto, el equipaje fue detectado en estado de abandono y sin ningún tipo de identificación. “El canino ‘Paris’ dio positivo para una inspección física, donde nuestros uniformados hallaron ocho paquetes envueltos en vinipel negro”, explicó la oficial. Tras las pruebas de rigor, se confirmó la pureza de la sustancia.

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