El caimán aguja (Crocodylus acutus), es uno de los emblemas de las aguas dulces de Colombia, en el centro del país su presencia solía ser común en los cauces del río Magdalena o en cuenca baja del Bogotá, pero su supervivencia está amenazada. La transformación y contaminación de los cuerpos de agua, el tráfico ilegal y la explotación comercial han reducido las condiciones para su conservación. En Colombia está catalogado En Peligro de extinción, por lo que protegerlo también implica cuidar los ecosistemas acuáticos de los que depende.

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En la zona del Alto Magdalena, su presencia en zonas residenciales se advierte con cierta frecuencia, debido al desplazamiento paulatino de su hábitat natural. Durante el último año, ocho ejemplares de esta especie fueron encontrados en sectores residenciales y condominios campestres de Girardot y Ricaurte. Los animales fueron rescatados, examinados por veterinarios y trasladados a lugares adecuados para su liberación, según un balance reciente que entregó la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), autoridad ambiental del departamento.

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Los dos casos más recientes ocurrieron en Girardot. Una hembra fue avistada en el sector Caños del Norte y rescatada con apoyo de Bomberos y la Policía. Después de la valoración veterinaria, fue liberada en un sector aledaño a la cuenca del río Bogotá. Otro ejemplar, un macho, apareció en una zona residencial del municipio de El Peñón y también fue rescatado y devuelto a su hábitat.

Los otros seis reportes correspondieron a condominios campestres: cinco en Girardot y uno en Ricaurte. En todos los casos, los técnicos de la CAR verificaron las condiciones de salud de los animales antes de liberarlos.

Un habitante clave de los ecosistemas acuáticos

El caimán aguja (Crocodylus acutus), también conocido como caimán del Magdalena, cumple funciones importantes en los ambientes donde habita. Como depredador, contribuye a regular las poblaciones de peces y otros organismos. Además, sus excretas aportan nutrientes como fósforo y nitrógeno al agua, mientras que los movimientos de su cuerpo ayudan a oxigenarla.

Por estas y otras funciones se le considera una especie sombrilla: las acciones para conservarla también favorecen a otras especies y al conjunto del ecosistema. Su desaparición tendría consecuencias que van más allá de la pérdida de un reptil.

Sin embargo, el panorama es gris. La especie enfrenta varias presiones. A las transformaciones de su hábitat se suman el tráfico y comercio ilegal, la sobreexplotación comercial y las interacciones con especies invasoras. Sin contar la altísima contaminación de los cuerpos de agua en los que habita.

Su estado de conservación refleja esa situación. En Colombia está clasificado En Peligro (EN), de acuerdo con los libros rojos de reptiles, mientras que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) lo ubica globalmente en la categoría Vulnerable (VU).

¿Qué hacer si se encuentra un caimán?

La aparición de estos animales en sectores residenciales puede generar temor entre los habitantes, pero la CAR advierte que no suelen atacar a las personas si no se sienten amenazados. El riesgo también está en la reacción de quienes intentan acercarse, capturarlos o ahuyentarlos por sus propios medios.

Ante un avistamiento, lo indicado es mantener la distancia, evitar cualquier intento de manipulación y reportar la presencia del animal a las autoridades ambientales o a los organismos de emergencia para que personal capacitado se encargue del procedimiento.

Los trabajos de educación ambiental en municipios del Alto Magdalena donde hay presencia de la especie son otro factor clave para su conservación. Según la entidad, ha entregado 300 cartillas a niños de instituciones educativas y adultos de las zonas de influencia, además de organizar encuentros para explicar la importancia del caimán y promover el cuidado de su entorno.

La conservación del caimán aguja depende, en buena medida, de que los cuerpos de agua donde vive mantengan condiciones adecuadas. Su presencia en estos ecosistemas no es solo una señal de la biodiversidad de la región: también recuerda la importancia de la articulación de instituciones del orden local y nacional para proteger de una manera más determinada de ríos, humedales y otros hábitats de los que dependen numerosas especies.

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