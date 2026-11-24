Bogotá ha vuelto a enfrentar una alerta por la mala calidad del aire y el suroccidente de la ciudad es el que soporta los impactos más fuertes. Siete de las 19 estaciones del tablero de medición muestran números críticos, poniendo en riesgo a miles de habitantes de las Unidades de Planeamiento Local (UPL) Kennedy, Arborizadora, Puente Aranda y Patio Bonito. En respuesta, la Alcaldía dispuso de restricciones para la industria y el tránsito de transporte pesado, entre otras medidas, que buscan regular los niveles. No obstante, al analizar los…

Bogotá ha vuelto a enfrentar una alerta por la mala calidad del aire y el suroccidente de la ciudad es el que soporta los impactos más fuertes. Siete de las 19 estaciones del tablero de medición muestran números críticos, poniendo en riesgo a miles de habitantes de las Unidades de Planeamiento Local (UPL) Kennedy, Arborizadora, Puente Aranda y Patio Bonito. En respuesta, la Alcaldía dispuso de restricciones para la industria y el tránsito de transporte pesado, entre otras medidas, que buscan regular los niveles. No obstante, al analizar los índices anuales de las zonas con peor calidad del aire, se evidencian promedios que hacen que la preocupación sea casi permanente.

En rojo

Juan Simón Ortiz, ingeniero ambiental de la Universidad Manuela Beltrán, explica que la calidad del aire que se observa en los tableros del Índice Bogotano de Calidad del Aire (IBOCA), del Distrito, miden el material particulado (PM) según el diámetro en micras o milésimas de milímetros. Destaca que un cabello puede tener un radio de 70 micras. En contraste, las partículas que miden la contaminación del aire son mucho más pequeñas: 2,5 o 10 micras. Según los medidores de la Secretaría de Ambiente, cuando más se concentran, el aire pierde propiedades de salubridad.

Para medir la calidad del aire en cada localidad, la capital cuenta con 19 estaciones IBOCA.

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Calidad del aire en Bogotá. Foto: Secretaría de Ambiente

Este sistema presenta las concentraciones de contaminantes PM 10 o PM 2,5 en una escala de 0 a 500, que clasifica el estado del aire por colores y rangos de riesgo: de 0 a 50 (verde – bajo) indica concentración baja y óptima calidad; de 51 a 100 (amarillo – moderado); de 101 a 150 (naranja – regular), marcando la entrada a niveles de alerta; de 151 a 200 (rojo – alto), muestra niveles elevados de contaminación, con impacto negativo en la salud de la población, y 201 a 500 (morado – peligroso) indica un nivel extremo de contaminación atmosférica.

Para el martes 23 de noviembre, 11 estaciones estaban en amarillo, cuatro en naranja y tres en rojo. Solo una estación, la de Colina (norte de Bogotá) estaba en verde, aunque cerca al siguiente nivel. Las estaciones con niveles preocupantes se concentran en el suroccidente de la ciudad, en sectores de Bosa, Kennedy, Puente Aranda y cercanías a Fontibón. Aunque la administración emitió la alerta y tomó medidas hasta tanto no se regularicen las concentraciones de material contaminante, es importante resaltar que esta situación no es nueva y coincide con las condiciones atmosféricas de esta época del año, los incendios en el país y las condiciones de tráfico y malla vial de las áreas más afectadas.

Tablero calidad del aire en Bogotá, 23 de noviembre de 2026. Foto: IBOCA

“Que estas estaciones presenten una medición elevada en ciertas épocas del año tiene que ver con dos cosas: primero, las altas concentraciones de tráfico pesado de la zona, y segundo, las condiciones ambientales. En ciertas épocas del año, en algunos sectores de la capital el comportamiento atmosférico es estable, lo cual en temas de aire no tiene una connotación positiva, pues la situación impide la circulación de vientos que permitan disperar los contaminantes”, indica el ingeniero.

El Informe anual de calidad del aire 2025, de la Secretaría de Ambiente, detalla que los mayores episodios de contaminación se presentaron el 22 de marzo y entre el 19 y el 22 de noviembre de ese año, también en el suroccidente, lo que coincide con la explicación del experto.

Donka Atanassova, concejala de Bogotá que ha pedido medidas más estructurales a este problema, amplía la explicación: “la contaminación también tiene una dimensión territorial y social. Por Kennedy, Bosa, Puente Aranda y Ciudad Bolívar pasan importantes corredores de carga como la Calle 13, la Avenida Boyacá, la Avenida de Las Américas, la Autopista Sur y la Avenida Villavicencio. A esto se suma el tránsito de vehículos diésel y la actividad industrial”, quien omitió señalar una de las más complejas: la cantidad de vías sin pavimentar.

Bogotá tiene 19 estaciones de medición de la calidad del aire.

El informe de 2025 detalla que los problemas de calidad del aire en las zonas que hoy están en alerta presentan niveles preocupantes todo el año. La estación Carvajal-Sevillana es la que registra índices más altos en todas las mediciones. “En cuanto a los valores máximos diarios, la estación Carvajal-Sevillana registró la concentración más alta para PM10 (141,1 ug/m3 ), excediendo el límite normativo diario de 50 ug/m3. Así mismo, la estación Ciudad Bolívar alcanzó el máximo diario para PM2,5 (69 ug/m3 ), superando el nivel máximo permisible de 25 ug/m3”.

“Medidas estructurales”

El experto y la concejala concuerdan en que las medidas deben ser estructurales si se espera que la calidad del aire mejore en los próximos años. Esto, en parte, por los riesgos que la contaminación puede representar para la salud en una ciudad donde hay alta incidencia de enfermedades respiratorias como neumonía y de muertes por cáncer de pulmón.

El Distrito anunció varias medidas: mantener el monitoreo permanente de la calidad del aire, reforzar los controles a las industrias y operativos en vía a los vehículos. A esto suman restricciones en el sector industrial, la operación de calderas y otros equipos que funcionen con combustibles sólidos o líquidos desde el próximo sábado, entre las 6:00 a. m. y las 3:00 p. m. “Deberíamos añadir las soluciones de fondo. Aunque las medidas paliativas tienen impacto inmediato, no brindan la solución. Hay soluciones como promover la transición energética hacia camiones o vehículos que utilicen otro tipo o tecnologías más limpias. Pero, en este momento, ni siquiera en la COP31 se pudieron poner de acuerdo con respecto al tema ambiental”, señaló Ortiz.

Calidad del aaire en Bogotá.

“No puede ser un asunto que solo preocupe al Distrito cuando se declara una alerta”, señaló la cabildante, agregando que Bogotá necesita cumplir el Plan Aire 2030. Y es que el tablero actual demuestra lo lejos que está la ciudad de respirar dentro de los índices esperados. El plan contempla concentraciones máximas de 30 ug/m3 en promedio anual en cada punto de monitoreo y de 15 ug/m3, de PM2,5. Pero en puntos críticos, como la estación Carvajal-Sevillana, el promedio anual alcanzó 71,3 ug/m3, más del doble del límite fijado para 2030. En Móvil Fontibón llegó a 51,5 ug/m3.

Ante el panorama, la concejala señala que es necesario garantizar datos completos en la Red de Monitoreo, tener un cronograma de pavimentación de la malla vial local del suroccidente y reconvertir el transporte de carga. “No podemos seguir trasladando a las familias la responsabilidad de protegerse mientras persisten las fuentes de contaminación”, señaló Donka. De su lado, el Distrito avanza en importantes pasos como la electrificación y modernización del transporte público, con la puesta en operación de 1.486 buses eléctricos de la flota del SITP y la proyección de incorporar 680 adicionales, logrando que el sistema público aporte solo el 1.4 % del PM2.5 total emitido.

También está el plan de Zonas Urbanas por un Mejor Aire (ZUMA), una estrategia del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para intervenir de manera integral los sectores más vulnerables (como la ZUMA Bosa-Apogeo en el suroccidente). Este programa articula la pavimentación de calles no pavimentadas (responsables del 34 % del PM2.5 por resuspensión de polvo), la creación de bosques urbanos y la restricción progresiva a fuentes altamente contaminantes.Entre nuevas alertas y planes que buscan nivelar la calidad del aire en Bogotá, las localidades del suroccidente piden más que un respiro ante los números rojos y naranjas que muestran los tableros. Es claro que se necesitarán más esfuerzos para que, como lo sueña el Plan Aire 2030, sean más las estaciones que ostenten el color verde.

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