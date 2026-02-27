Polvo del desierto del Sahara llega hasta Bogotá: ¿Qué tan peligroso es para tus pulmones?

El Distrito recomendó consultar diariamente el Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (IBOCA), donde se informa el nivel de riesgo y las medidas sugeridas. Foto: Óscar Pérez

Al material particulado que a diario emiten los vehículos, los buses, las fábricas o los incendios, que afecta la calidad del aire de Bogotá, ahora se suma un nuevo ingrediente, directamente desde África, que amerita cuidado: una masa de aire con partículas del desierto del Sahara, que podría influir esta semana en las condiciones atmosféricas de la ciudad.

Aunque la Secretaría Distrital de Salud aseguró que no se esperan impactos significativos en la calidad del aire, este tipo de fenómenos genera alerta, porque el aumento de material particulado puede irritar las vías respiratorias y agravar problemas como asma, bronquitis o afecciones del corazón.

Según la entidad, las actuales condiciones meteorológicas —con alta nubosidad y lluvias— ayudan a dispersar y limpiar el aire, lo que reduce la concentración de contaminantes. Aun así, las autoridades mantienen vigilancia preventiva.

El monitoreo se realiza en articulación con la Secretaría de Ambiente, a través de herramientas satelitales, modelos de pronóstico y la Red de Calidad del Aire de Bogotá, que permite evaluar en tiempo real el comportamiento de los contaminantes.

¿Por qué hay alerta preventiva?

Aunque no se prevé un deterioro crítico en la calidad del aire, las autoridades mantienen vigilancia, porque este tipo de partículas pueden afectar la salud, sobre todo cuando la exposición es constante.

Respirar aire contaminado puede agravar problemas como asma o enfermedades del corazón y, en casos prolongados, aumentar el riesgo de complicaciones más serias. En niñas y niños puede impactar el desarrollo respiratorio, y en mujeres embarazadas se asocia con mayor riesgo de parto prematuro o bebés que nacen con poco peso.

Los grupos que requieren mayor precaución son:

Personas mayores de 60 años

Niñas y niños

Mujeres embarazadas

Personas con asma, bronquitis, enfermedades del corazón o defensas bajas

Recomendaciones del Distrito

El Distrito recomendó consultar diariamente el Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (IBOCA), donde se informa el nivel de riesgo y las medidas sugeridas.

“Dado que la ciudad está entrando en el pico respiratorio, es importante mantener esquemas de vacunación al día, reforzar el lavado frecuente de manos, evitar espacios poco ventilados y usar tapabocas si se presentan síntomas respiratorios, especialmente cuando se convive con personas vulnerables”, indicó Julián Fernández, subsecretario de Salud Pública.

Además, las autoridades invitaron a reducir las fuentes de contaminación: optar por medios de transporte de bajas o cero emisiones, mantener los vehículos en buen estado y evitar prácticas como fogatas, pólvora, chimeneas o el consumo de tabaco y vapeadores.

Ante cualquier dificultad para respirar o empeoramiento de síntomas, el llamado es acudir oportunamente a los servicios de salud y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

