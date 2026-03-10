Cambian fechas del concurso de predios Lomas Pijaos II en Bogotá: estas son las claves

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (Renobo) junto con la Caja de la Vivienda Popular, informa a todos los interesados que se han realizado ajustes en el cronograma del Concurso de Predios 3.0 Lomas Pijaos I. Foto: RenoBo

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (Renobo) y la Caja de la Vivienda Popular anunciaron ajustes en el cronograma del Concurso de Predios 3.0 Lomas Pijaos II, un proceso que busca impulsar proyectos de vivienda y revitalización urbana en la ciudad. Las entidades pidieron a los interesados revisar las nuevas fechas del proceso y mantenerse atentos a las etapas que se desarrollarán durante los próximos meses.

Un proceso clave para vivienda en la ciudad

El concurso de predios Lomas Pijaos II hace parte de las estrategias del Distrito para promover la renovación urbana y el desarrollo de proyectos de vivienda en Bogotá. Según informaron Renobo y la Caja de Vivienda Popular, el ajuste del cronograma busca garantizar que los interesados cuenten con tiempos claros para preparar y presentar sus propuestas dentro del proceso.

Este tipo de concursos permite identificar iniciativas que contribuyan a la transformación urbana de sectores de la ciudad, mediante proyectos que combinen vivienda, mejoramiento del entorno y revitalización de áreas urbanas.

Las fechas clave

Las entidades recordaron a los proponentes que el proceso tiene varias etapas que se desarrollarán entre marzo y mayo de este año. Entre los hitos más importantes del cronograma se encuentran la publicación de los términos de referencia, el periodo de observaciones y las fechas de evaluación de las propuestas.

Cronograma del proceso

Términos de referencia definitivos: 9 de marzo

Observaciones a los términos: del 9 al 16 de marzo

Respuesta a observaciones: 23 de marzo

Expedición de adendas (si aplica): 30 de marzo, 7:00 p. m.

Cierre para presentación de propuestas: 27 de abril, 5:00 p. m.

Informe preliminar de evaluación: 4 de mayo

Informe definitivo de evaluación: 22 de mayo

Las autoridades recalcaron que cumplir con los horarios de cierre es fundamental para que las propuestas puedan ser evaluadas dentro del proceso.

Renovación urbana y vivienda en Bogotá

El concurso de predios Lomas Pijaos II forma parte de las iniciativas del Distrito para promover el desarrollo urbano en sectores estratégicos de la ciudad. Este tipo de convocatorias busca atraer propuestas que permitan consolidar proyectos de vivienda y mejorar las condiciones urbanas de diferentes zonas de Bogotá.

Las entidades señalaron que el proceso hace parte de una etapa de transformación urbana en la que se espera contar con iniciativas que contribuyan al desarrollo integral del territorio.

