Hombre habría fingido siniestro vial para ocultar el asesinato de su pareja y su bebé

Lo que inicialmente fue reportado como un siniestro de tránsito en el occidente de Bogotá terminó dando un vuelco de 180 grados y se convirtió en una investigación por doble homicidio y feminicidio. En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación judicializó al hombre que sobrevivió al siniestro ocurrido en diciembre de 2025 cerca del Jardín Botánico, luego de establecer que el choque habría sido simulado para ocultar el asesinato de su pareja y su hijo de apenas 10 meses.

El supuesto accidente que despertó sospechas

La investigación se remonta a la madrugada del 12 de diciembre de 2025, cuando organismos de socorro atendieron un siniestro vial en el barrio Bosque Popular, en inmediaciones del Jardín Botánico de Bogotá. En el lugar fue encontrado un vehículo subido a un separador y colisionado contra un árbol. Dentro del automóvil estaban una mujer y un bebé sin signos vitales, mientras que un hombre fue hallado inconsciente en el asiento del copiloto.

En un primer momento, la escena parecía corresponder a un accidente de tránsito. Sin embargo, los análisis posteriores realizados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Instituto Nacional de Medicina Legal comenzaron a revelar inconsistencias que cambiaron el rumbo del caso.

¿Qué pistas siguió la Fiscalía?

Los estudios forenses determinaron que las lesiones de las víctimas no correspondían con un choque vehicular. Según la Fiscalía, la mujer presentaba una herida en el cuello causada con arma cortopunzante, mientras que el bebé tenía lesiones compatibles con una agitación violenta del cuerpo, conocida como zarandeo, ocurrida antes del supuesto accidente.

Estas evidencias llevaron a los investigadores a concluir que la colisión podría haber sido utilizada como una estrategia para ocultar lo que en realidad habría sido un doble homicidio.

La reconstrucción del crimen según la Fiscalía

Las autoridades reconstruyeron los movimientos del sospechoso a partir de videos de cámaras de seguridad, rastros biológicos y otras evidencias recolectadas dentro del vehículo. Según la investigación, el hombre recogió primero a la mujer y posteriormente se dirigió al sector de Villa Luz para recoger al bebé.

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, cuando la madre se dio cuenta de que el menor estaba muerto, reclamó al hombre que la acompañaba, quien presuntamente la atacó con un cuchillo. Después de los hechos, el sospechoso habría intentado limpiar el vehículo, desaparecer objetos comprometores y provocar el choque para simular un accidente de tránsito.

Las autoridades también establecieron que el hombre acomodó el cuerpo de la mujer en el asiento del conductor para aparentar que ella iba manejando el vehículo cuando ocurrió la colisión.

Los delitos imputados y la decisión judicial

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó al hombre los delitos de homicidio agravado, feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

El cambio abrupto del caso

El caso generó conmoción en Bogotá porque inicialmente fue presentado como un accidente de tránsito con víctimas fatales. Sin embargo, el avance de la investigación permitió descubrir que detrás del choque habría existido un intento de ocultar un crimen.

La Fiscalía señaló que el esclarecimiento de los hechos fue posible gracias al trabajo conjunto entre el CTI, Medicina Legal y el análisis de evidencia tecnológica y biológica, lo que permitió reconstruir la escena y determinar que el supuesto accidente habría sido una maniobra para evadir responsabilidades penales.

Panorama del feminicidio en Bogotá

El caso se suma a un panorama preocupante de violencia contra las mujeres y al interior de las familias en Bogotá. De acuerdo con datos de la Secretaría Distrital de la Mujer y el sistema SaludData, en 2025 se registraron más de 50.800 presuntas víctimas de violencia intrafamiliar y de género en la ciudad, de las cuales cerca del 66,6 % fueron mujeres. Además, durante ese mismo año se contabilizaron 109 muertes violentas de mujeres en la capital, y alrededor de una de cada cinco fue tipificada como feminicidio.

