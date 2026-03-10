Se volvió a inundar el deprimido de la 93: qué pasó tras las lluvias en Bogotá

Durante casi una hora, la estructura vehicular se inundó luego de que las lluvias superaran la capacidad de las motobombas. Foto: IDU

De nueva cuenta, el deprimido de la 94 se inundó tras una seguida de lluvias que se produjo el lunes 9 de marzo. De acuerdo con la información de las autoridades, el desagüe de la infraestructura colapsó tras el incremento de las precipitaciones en la capital.

En este sentido, el aguacero que se registró ayer en el norte de Bogotá durante la jornada provocó acumulación de agua en el deprimido de la calle 94 con Autopista Norte, lo que obligó a restringir el tránsito de vehículos mientras se realizaban labores de drenaje. Incluso, tres vehículos, uno de ellos con una bebé de 19 meses a bordo, quedaron atrapados.

¿Qué provocó la inundación?

Según explicaron autoridades distritales en el lugar, la inundación se produjo por la intensidad de las lluvias y la capacidad del sistema de bombeo del deprimido, que debe evacuar el agua acumulada hacia el sistema de alcantarillado cercano. Cuando el volumen de agua supera la capacidad de evacuación del sistema, el nivel del agua comienza a subir dentro del paso deprimido.

De igual forma, el cuerpo de Bomberos de Bogotá insistió en que la capacidad de drenaje del deprimido también se vio perjudicada por la acumulación de basuras en los puntos de desagüe, por lo cual recalcó la importancia de disponer adecuadamente los residuos sólidos y evitar arrojarlos en la vía.

No es la primera vez que se inunda

El problema no es nuevo. Desde su inauguración, el deprimido ha registrado múltiples episodios de inundación durante temporadas de lluvias, lo que ha generado críticas sobre el diseño hidráulico de la infraestructura.

Medios de comunicación han documentado varios casos en los últimos años:

2018: uno de los primeros episodios de inundación tras fuertes lluvias generó cuestionamientos sobre el sistema de drenaje de la obra.

2019: nuevas lluvias provocaron cierre temporal del deprimido y obligaron a reforzar los sistemas de bombeo.

2022: otro episodio de inundación volvió a generar congestión en el corredor norte de la ciudad.

2024 y 2025: episodios similares se repitieron durante temporadas de lluvias intensas.

Estos eventos han alimentado el debate sobre si el diseño hidráulico del deprimido es suficiente para soportar lluvias intensas cada vez más frecuentes en Bogotá.

Las explicaciones que han dado las autoridades a lo largo de los años

Con el paso del tiempo, distintas entidades han ofrecido varias explicaciones sobre por qué se producen las inundaciones en esta infraestructura. Entre las causas que se han señalado en diferentes momentos están:

1. Lluvias intensas en cortos periodos: el Distrito ha explicado que los eventos de lluvia extrema pueden superar la capacidad de drenaje del sistema.

2. Acumulación de basura en las rejillas: en varias ocasiones se ha identificado que residuos sólidos bloquean las rejillas del sistema de drenaje, lo que dificulta la evacuación del agua.

3. Capacidad limitada del sistema de bombeo: el deprimido depende de bombas que extraen el agua acumulada. Cuando el volumen supera la capacidad de estas bombas, el agua comienza a subir.

4. Saturación del sistema de alcantarillado: durante tormentas fuertes, el sistema de alcantarillado cercano puede saturarse, lo que ralentiza el drenaje.

5. Fallas técnicas o eléctricas en las bombas: en algunos eventos anteriores se reportaron fallas temporales en el sistema de bombeo que agravaron las inundaciones.

El debate sobre infraestructura urbana

Cada episodio de inundación en el deprimido de la 93 vuelve a abrir la discusión sobre la resiliencia de la infraestructura urbana frente a lluvias intensas. Bogotá ha experimentado en los últimos años episodios de precipitación más fuertes y concentrados, lo que pone presión sobre sistemas de drenaje diseñados bajo condiciones climáticas diferentes.

Mientras las autoridades adelantan trabajos para normalizar el paso en el sector, el caso vuelve a evidenciar los desafíos que enfrenta la ciudad para adaptar su infraestructura a fenómenos climáticos cada vez más extremos.

