Camión de basura se estrelló contra una casa en el centro de Bogotá: esto se sabe

El siniestro ocurrió en las inmediaciones de la Universidad de la Salle, en la localidad de La Candelaria.

Redacción Bogotá
17 de febrero de 2026 - 05:38 p. m.
El camión de la basura se estrelló contra una casa patrimonial en la localidad de La Candelaria.
Foto: Redes Sociales
Un siniestro de tránsito se presentó este viernes en el centro de Bogotá, en la intersección de calle 10 con carrera 2, cerca de la Universidad La Salle. En los hechos, un camión de basura se estrelló contra una vivienda patrimonial y rompió totalmente su fachada.

De acuerdo con los testimonios de estudiantes y vecinos, se encontraban en el lugar durante el siniestro; el vehículo se abalanzó a una alta velocidad contra la casa y generó un fuerte estruendo que llamó la atención de la comunidad.

Minutos después, el conductor del vehículo salió de la vivienda, cubierto de polvo, advirtiendo que la vivienda se encontraba desocupada y que no había ningún herido.

¿Qué provocó el accidente?

La hipótesis preliminar de las autoridades apunta a una posible falla en los frenos del vehículo de carga pesada, la cual se agravó debido a la pendiente y la estrechez de la calle en donde ocurrió el siniestro. Sin embargo, en el lugar hacen presencia las autoridades de tránsito, así como personal de salud, con el fin de adelantar investigaciones que determinen las causas precisas del siniestro.

El conductor del vehículo fue trasladado a un centro asistencial y los bomberos se encuentran evaluando los daños y la situación, con el fin de determinar la mejor forma de sacar el vehículo de la vivienda sin comprometer su estructura y la integridad de las personas.

Siniestros viales en Bogotá

En 2025, Bogotá registró una reducción en la cantidad de muertes por accidentes de tránsito, frenando una tendencia al alza que se había presentado en años anteriores. Según datos preliminares, la ciudad reportó cerca de 500 muertes por siniestros viales en ese año, lo que representa una disminución de casi el 9,9 % frente a 2024, cuando se contabilizaron 555 fallecimientos en accidentes de tránsito. Además, los casos con personas lesionadas bajaron un 12,7 %, con 10.399 heridos frente a los 11.905 del año anterior.

