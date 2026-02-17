Tras desmanes en el CAN: así avanzan las concentraciones de comunidades del Cauca en Bogotá

Pueblos del Cauca concentrados en el CAN, en el oriente de Bogotá. Foto: Santiago Ramírez Marín

Tras los desmanes y bloqueos registrados ayer en inmediaciones del Centro Administrativo Nacional (CAN), que derivaron en la retención de cerca de 1.500 funcionarios, el Distrito mantiene el monitoreo de cinco movilizaciones de pueblos oriundos del Cauca que todavía se mantienen en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Gobierno, continúa el Puesto de Mando Unificado (PMU) en la Universidad Nacional, específicamente en el edificio Uriel Gutiérrez, donde se verifica el cumplimiento de medidas como el suministro de agua, la instalación de baños, la presencia de ambulancia y brigadas de salud.

Además, se programaron mesas adicionales de diálogo y se mantiene el monitoreo externo tras la reunión. En el lugar se reportó un integrante de la guardia trasladado al Hospital Simón Bolívar.

¿En qué puntos se encuentran?

En el centro de Bogotá, la comunidad indígena Inga permanece en la Catedral Primada, en la localidad de La Candelaria, preparándose para realizar las actividades del “Kuskui-Puncha Nukanchipa Atun - Kalusturida”. También se mantiene de manera pacífica el plantón del resguardo indígena Zenú frente al Ministerio del Interior, a la espera de conclusiones de la reunión en curso, sin afectación vial.

En el norte de la ciudad, el sindicato Sintrabiosicosociales realiza bloqueos intermitentes de aproximadamente tres minutos sobre la calle 163A con carrera 13B, aunque el paso vehicular se restablece posteriormente.

¿Qué ha pasado con los diálogos?

En paralelo, avanzan los diálogos entre el Gobierno Nacional y la Asociación de Autoridades Indígenas de Colombia (Aconc), luego de que se instalara una mesa de conversación para tramitar las demandas que motivaron las protestas provenientes del Cauca.

En esta mesa de diálogo, que podría extenderse por tres días, participarán 20 organizaciones étnicas del Cauca y otras organizaciones afines para tratar las demandas de acceso a la salud, educación, infraestructura e inversión social en sus territorios.

Mientras continúan estas negociaciones, las autoridades distritales sostienen el monitoreo permanente para evitar nuevos bloqueos y garantizar el desarrollo pacífico de las manifestaciones en Bogotá.

