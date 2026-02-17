Continúa la alerta por mala calidad del aire en Mochuelo y Soacha: siga las recomendaciones

Técnicos de la entidad adelantan un trabajo de vigilancia permanente en la ruralidad de Bogotá, con énfasis en sectores como Mochuelo, donde se observa un aumento en los niveles de material particulado. Foto: CAR

Continúa la alerta por mala calidad del aire en zonas de Bogotá rural y en Soacha, donde se mantienen niveles de contaminación del aire por encima de los límites permitidos, según los más recientes reportes de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y el informe trimestral del Estado de la Calidad del Aire.

El monitoreo de 34 estaciones instaladas en 25 municipios reveló que, durante los tres últimos meses de 2025, las concentraciones del contaminante material particulado fino (PM2.5) superaron los valores máximos aceptables en la estación de Bogotá Rural Mochuelo y en varias estaciones de Soacha, dos de los puntos con niveles más críticos.

Mientras que la mayoría de estaciones de la jurisdicción mantuvo una calidad del aire buena durante ese periodo, los datos indicaron que en Mochuelo el PM2.5 excedió el límite máximo permisible en alrededor del 6,1 % del tiempo monitoreado, y en Soacha en cerca del 4,5 % del mismo periodo.

¿Qué es el material particulado?

Este tipo de partículas son consideradas especialmente dañinas para la salud humana porque pueden penetrar profundamente en el sistema respiratorio y afectar a grupos sensibles como niños, personas mayores y quienes tienen problemas pulmonares o cardiovasculares.

La persistencia de estos índices ha llevado a la CAR a mantener el seguimiento constante del aire en estas zonas y a activar medidas preventivas para reducir la exposición de la población, en coordinación con los municipios y distritos implicados.

¿Cómo están las zonas aledañas?

El examen de este último trimestre muestra que, a pesar de un balance favorable en gran parte del departamento de Cundinamarca, la contaminación atmosférica no ha desaparecido en puntos críticos como Mochuelo y Soacha, lo que plantea la necesidad de fortalecer acciones de mitigación y control en las fuentes de emisión, tanto fijas como móviles.

¿Cuáles son las recomendaciones?

Ante la persistencia de niveles elevados de contaminación del aire en sectores como Mochuelo y Soacha, las autoridades recomiendan a la población tomar medidas preventivas para proteger la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Entre las principales sugerencias están:

Reducir la actividad física intensa al aire libre en horas de mayor concentración de material particulado.

Mantener puertas y ventanas cerradas cuando la calidad del aire sea desfavorable.

Usar tapabocas en caso de exposición prolongada y estar atentos a síntomas como tos, irritación en ojos o dificultad para respirar.

Seguir los reportes oficiales del Índice de Calidad del Aire y acudir a un centro médico si se presentan molestias persistentes.

