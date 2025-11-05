Cangrejo rojo en Fúquene: la apuesta científica para frenar una invasión

Cangrejo rojo americano, especie invasora que protagoniza el proyecto universitario. Foto: Universidad de Cundinamarca

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la laguna de Fúquene, donde antes nadaba el pez capitán —una especie endémica hoy al borde de la extinción—, una nueva criatura se impuso sin permiso: el cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii).

Llegó hace casi dos décadas y, sin depredadores naturales, se adueñó del ecosistema. Hoy, la Universidad de Cundinamarca, desde su sede en Ubaté, intenta darle la vuelta al problema. No para erradicarlo a la fuerza, sino para convertir su invasión en oportunidad científica y productiva.

El proyecto, liderado por el profesor Lino Alberto Meza Alba y un grupo de estudiantes del programa de Zootecnia, busca transformar al invasor en insumo: harina proteica para animales.

Más información sobre Bogotá: Bogotá aumenta su presupuesto, pero la deuda crece 30 % en 2026.

En palabras del docente, la primera fase consiste en estudiar al detalle la biología y ecología del crustáceo, evaluar la calidad del agua, sus tasas de crecimiento y el rendimiento en materia seca, con el fin de aprovecharlo de forma controlada y sostenible.

“El cangrejo rojo fue declarado invasor por la CAR. Al no tener depredadores naturales, ejerce presión sobre la fauna y flora nativa, especialmente sobre el pez capitán”, explica Meza Alba.

La historia de esta invasión comenzó lejos de Fúquene. En 1986, el cangrejo fue introducido en el Valle del Cauca con fines comerciales. Escapó, como escapan los experimentos mal planificados, y se dispersó por todo el país. Se presume que su llegada a la laguna de Fúquene, entre Cundinamarca y Boyacá, fue accidental, quizás transportado por el hombre o arrastrado por los flujos de agua desde el suroccidente.

En los laboratorios de la Universidad de Cundinamarca, los investigadores trabajan con precisión quirúrgica. Recogen ejemplares del cangrejo junto con buchón de agua, otra especie invasora que actúa como refugio del crustáceo. Luego los precocinan, eliminan patógenos y los transforman en una harina experimental que ya se prueba en aves. La investigación evalúa parámetros como ganancia de peso, pigmentación y valor nutricional, en busca de comprobar si este artrópodo puede integrarse a dietas animales sin afectar la salud o el entorno.

El proyecto involucra a tres docentes y cuatro estudiantes, apoyados por el coordinador del programa de Zootecnia, y sus resultados iniciales serán presentados en el evento internacional Catatumbari, en Ocaña, del 12 al 14 de noviembre. Allí esperan mostrar que la ciencia local también puede ser protagonista en los grandes temas de sostenibilidad.

Pero más allá del laboratorio, el esfuerzo representa algo mayor: una nueva forma de entender las invasiones biológicas. En lugar de esperar soluciones externas o costosas erradicaciones, la propuesta busca integrar el conocimiento académico con la realidad rural, ofreciendo alternativas productivas a comunidades afectadas por el deterioro ambiental.

Si el proyecto prospera, la laguna de Fúquene no solo recuperará parte de su equilibrio ecológico: también podría ser ejemplo de cómo la ciencia colombiana transforma problemas ambientales en oportunidades económicas.

En tiempos donde las especies invasoras avanzan más rápido que las políticas públicas, lo que hace la Universidad de Cundinamarca es una rareza valiosa: una ciencia que no se limita a contar daños, sino que propone salidas.

Le puede interesar: Ciudad Bolívar: tres capturados por homicidio en medio de repunte de crímenes.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.