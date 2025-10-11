Caos en la vía al Llano: bloqueo y largas filas en el km 18

Bloqueos vía al Llano en la salida de Bogotá, por el Uval. Foto: Coviandina

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El comienzo del plan éxodo para este puente festivo está resultando traumático para los viajeros que utilizan el corredor de la vía al Llano. Desde las primeras horas de este sábado, 11 de octubre, se ha registrado un trancón monumental a causa de los bloqueos y la alta afluencia de vehículos.

Las autoridades reportan filas de vehículos que se extienden por varios kilómetros, especialmente en el kilómetro 18, donde usuarios bloquearon el paso en la variante en sentido Bogotá–Villavicencio.

Más información sobre Bogotá: “Nos roban y nadie responde”: acción popular contra Zonas de Parqueo Pago.

Según informó la Policía de Tránsito y Transporte, el tráfico permanece bajo un sistema de movilidad tipo semáforo en el tramo del K18+000, lo que ha generado largas filas:

En sentido Bogotá–Villavicencio , el represamiento llega hasta el kilómetro 8+000 .

En sentido Villavicencio–Bogotá, la congestión se prolonga hasta el kilómetro 29+000.

Las autoridades recomendaron tomar rutas alternas y armarse de paciencia ante el alto flujo vehicular que coincide con el puente festivo del Día de la Raza.

“Nuestros uniformados ya hacen presencia en el punto y atienden la situación para restablecer el paso lo antes posible”, señaló la Policía de Tránsito en un comunicado citado por Blu Radio.

Causas del caos y puntos críticos

El alto número de viajeros, los controles preventivos por mantenimiento y el bloqueo de algunos conductores contribuyeron al colapso de la movilidad en la vía al Llano, uno de los corredores más importantes del país.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, el paso controlado por semáforo busca prevenir accidentes en tramos donde se realizan obras de estabilización de taludes y monitoreo de laderas. No obstante, los usuarios reportaron tiempos de espera de más de tres horas para atravesar el tramo afectado.

“Se recomienda viajar con suficiente tiempo, llevar hidratación, revisar el estado del vehículo y atender las instrucciones de las autoridades”, indicó la entidad en su boletín oficial.

Rutas alternas sugeridas

Ruta por el Sisga: Une Bogotá con Villavicencio pasando por Guateque y San Luis de Gaceno.

Ruta por Sibaté–Fusagasugá–Melgar–Guayabetal: opción más larga, pero con menor tráfico.

Vía antigua Bogotá–Choachí–Fómeque–San Juanito: para vehículos livianos y con precaución.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente con drones y cámaras de tráfico para monitorear el flujo de vehículos, mientras la Concesionaria Vial Andina (Coviandina) actualiza los reportes de movilidad en tiempo real.

Le puede interesar: Rector de la Universidad Nacional denuncia violación de la autonomía universitaria.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.