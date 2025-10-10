Rector de la Universidad Nacional denuncia violación de la autonomía universitaria

Estudiantes, plazoleta principal y otros aspectos de esta institución luego de la elección del nuevo rector Leopoldo Múnera Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, vivió una jornada de alta tensión este 10 de octubre de 2025, tras la difusión de un mensaje en redes sociales que advertía sobre una posible amenaza con explosivos en el campus de la Ciudad Universitaria.

Las directivas, encabezadas por el rector Leopoldo Múnera Ruiz y la vicerrectora Nancy Molina Achury, ordenaron de inmediato el desalojo total de estudiantes, profesores y personal administrativo, mientras se activaban los protocolos del Comité Permanente de Riesgos y Emergencias (CPRAE) y se solicitaba apoyo al Distrito Capital.

Según confirmó el Comunicado Conjunto N. 05, la medida se tomó de manera preventiva para proteger la integridad de la comunidad universitaria, en coordinación con la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, y la Defensoría del Pueblo.

⚠️ Ante la presunta amenaza contra la seguridad del campus de la Universidad Nacional, la Administración Distrital se permite informar que: ⬇️⬇️ pic.twitter.com/T2di5sh1EV — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) October 10, 2025

Un acto estudiantil en medio de la alerta

El rector explicó en un segundo comunicado, el N. 018, que el primero de octubre la Universidad había autorizado una solicitud de trece procesos organizativos del movimiento estudiantil para realizar un acto de cierre de jornada por la defensa de la educación pública.

Sin embargo, tras conocerse la amenaza, la Rectoría informó la orden de desalojo a los organizadores del evento, quienes decidieron continuar con la movilización y realizar el acto cultural dentro del campus, pese a la advertencia institucional.

“Pese a la orden de desalojo, el Ministro de Educación Nacional, que acompañaba la manifestación, ingresó al campus. Tal decisión constituye un hecho inaceptable que desconoce la autonomía universitaria”, expresó el rector Leopoldo Múnera Ruiz.

El Distrito pide calma

En paralelo, la Administración Distrital de Bogotá emitió un comunicado en el que aseguró estar monitoreando la situación y en coordinación con la Policía Metropolitana y la Universidad Nacional para verificar la amenaza.El documento oficial también pidió a la ciudadanía evitar la difusión de información no verificada y reiteró su respaldo a las universidades como espacios de pensamiento libre y protesta pacífica, enfatizando que la educación y el respeto por los derechos humanos son pilares de la ciudad.

“Se continuará acompañando a la Universidad Nacional y a las autoridades competentes en las acciones necesarias para garantizar la convivencia y la seguridad”, indicó el Distrito.

Presencia policial y operativo preventivo

Según reportó Noticias Caracol, unidades antiexplosivos de la Policía Metropolitana hicieron presencia en el campus para verificar el posible artefacto. Durante varias horas, las autoridades controlaron el ingreso de personas y recomendaron no acercarse al perímetro de la Ciudad Universitaria mientras se adelantaban las labores de inspección.

El debate autonomía y seguridad

La situación ha reavivado el debate sobre los límites entre la autonomía universitaria y la seguridad pública. Mientras las directivas reclaman respeto por las decisiones internas del claustro, el Ministerio de Educación argumenta que su presencia buscaba garantizar el acompañamiento al movimiento estudiantil.

Por ahora, las actividades presenciales permanecen suspendidas hasta nuevo aviso. Las autoridades universitarias esperan el informe técnico de la Policía y la Fiscalía para determinar los próximos pasos y garantizar la seguridad del campus.

